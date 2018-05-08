День пам'яті та примирення: поліція посилила режим несення служби

У поліції прогнозують деяке напруження оперативної обстановки у кількох регіонах держави

8 і 9 травня більшість регіональних підрозділів поліції перейдуть на посилений варіант несення служби. Про це повідомив глава Нацполіції України. За словами глави відомства, на полігоні Національної гвардії України поліцейські підрозділи провели практичний етап навчань з охорони публічного порядку. Під час цих навчань поліцейські Києва та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У поліції прогнозують деяке напруження оперативної обстановки у кількох регіонах держави

8 і 9 травня більшість регіональних підрозділів поліції перейдуть на посилений варіант несення служби.

Про це повідомив глава Нацполіції України.

За словами глави відомства, на полігоні Національної гвардії України поліцейські підрозділи провели практичний етап навчань з охорони публічного порядку. Під час цих навчань поліцейські Києва та Київської області відпрацьовували злагодженість дій. Навчання мають на меті попередження та своєчасну локалізацію будь-яких можливих провокацій під час заходів 8-9 травня.

Сергій Князєв зазначив, що у відомстві прогнозують деяке напруження оперативної обстановки у кількох регіонах держави, зокрема – в м. Києві, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Водночас поліція має достатньо сил і засобів, які в разі потреби будуть негайно застосовуватися.

«Громадянам нашої держави можна не хвилюватись, відпочивати, віддавати шану – все буде добре. Ми забезпечимо порядок», – наголосив Сергій Князєв.

Нагадаємо, в Україні 9 травня за правопорядком стежитимуть понад 17 тис. правоохоронців.