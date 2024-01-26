День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня

Сьогодні не варто розпочинати нові справи

26 січня відзначається День працівника Державної аудиторської служби України, Міжнародний день митника та Всесвітній день екологічної освіти. Віряни вшановують пам’ять преподобних Ксенофонта і Марії.

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День працівника Державної аудиторської служби України

У 1993 році було підписано Закон «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», правонаступницею якої є Державна аудиторська служба.

Саме в день затвердження цього документу, 26 січня, ревізори та аудитори відзначають своє професійне свято.

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Основними завданнями Державної аудиторської служби України є реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю. Служба слідкує за станом фінансового балансу та достовірністю звітів щодо витрат державних коштів.

Послуги працівників державного підрозділу необхідні передусім органам управління та бюджетним установам для перевірок витрат грошей, що надійшли з української скарбниці.

Міжнародний день митника

26 січня у світі відзначають день митника. Свято було створене, щоб об'єднати всі митні служби в світі та виявити солідарність між ними.

У листопаді 1952 року набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва (від 1994 року відома під сучасною назвою – Всесвітня митна організація). На сесії керівниками своїх митних служб було представлено 17 країн Європи.

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Через 30 років, 1983 року, саме цей день, 26 січня, вибрали як щорічне свято – Міжнародний день митника.

Всесвітній день екологічної освіти

26 січня відзначається Всесвітній день екологічної освіти, який був започаткований міжнародними організаціями. Подія приурочена тому, щоб звернути увагу людства на проблеми забруднення довкілля. Люди можуть вплинути на якість свого життя завдяки підвищенню екологічної свідомості, що є основною та остаточною метою відзначення свята 26 січня.

Всесвітній день екологічної освіти був започаткований у 1972 році в Стокгольмі на семінарі ООН. Але саме після проведення Міжнародної конференції щодо довкілля у Белграді 1975 року та видання спеціальної Белградської хартії екоосвіти, урочистість була затверджена на офіційному рівні. Традиційно у святкуванні заходу беруть участь усі громадяни європейських країн, виходячи на прибирання дворів та вулиць.

Яке сьогодні релігійне свято

26 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобних Ксенофонта і Марії. Ксенофонт і Марія були подружжям із Візантії, які жили у V столітті і славилися своєю побожністю та благодійністю. Вони мали двох синів, Аркадія та Іоана, які також стали святими. Вони належали до знатного роду і мали багато майна, але не прив’язувалися до земних благ і роздавали їх убогим і церквам.

Якось сини відпливли до іншого міста на навчання на кораблі і потрапили у сильний шторм. Вони врятувалися, але опинилися на різних берегах. Вважаючи один одного мертвими, вони вступили до монастирів, де віддавали себе Богові. Батьки, дізнавшись про корабельну катастрофу, також подумали, що сини потонули. Вони вирушили на прощу до Єрусалима, де зустрілися зі своїми дітьми, які також прибули до міста. Після радісної зустрічі сини пішли до пустелі, а батьки роздали все своє майно і вступили до монастирів.

Що не можна робити цього дня

Не можна прибирати, особливо мити підлогу.

Не варто сваритися, лихословити, лаятися.

Краще не починати нові справи, бо вони можуть принести збитки.

Народні прикмети

Якщо мете хуртовина, то зима ще буде лютою.

Ясний і тихий день до ранньої та теплої весни.

Захід сонця ясний і безхмарний – чекайте на сильний мороз.

Якщо стоїть сонячна погода, то весна прийде рано і буде теплою.

Пам’ятні події 26 січня

1244 – у хроніках вперше з'явилася назва поселення Берлін.

1500 – перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.

1582 – між Росією і Річчю Посполитою підписаний Ям-Запольській мирний договір – перемир'я строком на 10 років; один із дипломатичних актів, що завершили Лівонську війну 1558–1583 рр.

1788 – Перший флот кинув якір у затоці Порт-Джексон, у той час як капітан Філіп підняв британський прапор і заснував перше європейське поселення в Австралії – Сідней.

1875 – американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей.

1893 – Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин.

1918 – більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравйовим після штурму окупували Київ.

1919 – махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками.

1923 – у Харкові створена літературна спілка «Гарт».

1926 – шотландський винахідник Джон Берд продемонстрував першу в світі працюючу телевізійну систему.

1934 – підписаний пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею.

1945 – радянські війська зайняли польське місто Освенцим і звільнили вцілілих в'язнів концтабору. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.

1962 – у США запущено космічну станцію «Рейнджер 3», яка мала доставити на Місяць наукове обладнання. Запуск завершився невдало.

1990 – білоруську мову проголошено єдиною державною мовою Білоруської РСР.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.

1993 – створено Конгрес українських націоналістів.

2000 – в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.

2001 – у Чорному морі затонув український теплохід «Пам'ять Меркурія», на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, восьмеро зникли безвісти.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія.