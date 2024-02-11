День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого

Сьогодні не варто сваритися і лаятися

11 лютого відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці, Всесвітній день хворого, Всесвітній день шлюбу та День працівників органів РАЦСу в Україні. Віряни вшановують пам’ять священномученика Власія.

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День працівників органів РАЦСу

В Україні 11 лютого святкують День працівників органів РАЦСу. Кабінет міністрів України погодив указ президента України про встановлення цього професійного свята у 2022 році. До 2022 року день працівників РАЦСу неофіційно відзначали 18 грудня.

Цього дня вшановуються люди, які виконують надзвичайно важливу роботу, а саме допомагають змінити громадянство, укладають шлюби, оформлюють опікунство та всиновлення, реєструють народження чи смерть особи.

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Міжнародний день жінок та дівчат у науці

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок та дівчат у науці. Це нове свято існує від 22 грудня 2015 року, як зазначено в резолюції 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Свято засновано «для того, щоб досягти повного і рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат».

Всесвітній день хворого

Цей день є свідченням підтримки суспільством всіх людей, здоров’я яких було порушено через різні недуги. Ініціював встановлення цього свята Папа Римський Іоанн Павло II. Понтифік визначив метою цього дня – забезпечення кращого догляду за хворими у всіх куточках землі і надання допомоги немічним, які потребують полегшення своїх страждань.

Це свято відзначають саме 11 лютого, оскільки в цей день в місті Лурд (Франція) люди спостерігали явище Богоматері. Вона зцілила стражденних, після чого її почали називати рятівницею хворих.

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Всесвітній день шлюбу

Щорічно в другу неділю лютого відзначають Всесвітній день шлюбу. Свято з’явилося у 1983 році в Америці. Ініціаторами створення Дня шлюбу стали декілька сімейних пар зі штату Луїзіана. Вони у 1981 році запропонували місцевій владі створити релігійну програму задля покращення шлюбних відносин, порадивши зробити її в День святого Валентина, тобто 14 лютого. Організація Worldwide Marriage Encounter підтримала ідею Всесвітнього дня шлюбу, але змінила дату проведення на другу неділю лютого.

Яке сьогодні релігійне свято

11 лютого в церковному календарі – День священномученика Власія. Священномученик жив у Малій Азії в ІІІ-ІV століттях. Згідно з житієм, Власій з юності вирізнявся благочестивим життям. Під час гоніння християн Власій сховався в печері з різними хижаками. Однак, ті не чіпали його, а навпаки, охороняли.

Згодом святого почали називати покровителем домашньої худоби. У народі цей день називали Коров'ячим святом, оскільки худобі випадав найкращий корм. Також селяни присвячували коровам ритуальні обряди, щоб уберегти тварин від нечистої сили. У цей день також починалися скотинячі базари, на яких продавали й купували корів.

Що не можна робити цього дня

Не можна тримати домашню худобу голодною.

Не варто ставити на стіл м'ясні страви.

Не можна лихословити, сваритися і лаятися.

Народні прикмети

Іній на деревах до швидких морозів.

Відлига означає, що холодних днів вже до весни не буде.

Сильний снігопад – весна прийде рано, а травень буде зеленим.

Пам’ятні події 11 лютого

1826 – математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського.

1826 – заснований Університетський коледж Лондона (спочатку як Лондонський університет).

1830 – створено Малоросійську комісію з виробництва цукру.

1878 – опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія).

1894 – загальні збори у Львові започаткували народження першого українського молодіжного спортивного товариства «Сокіл».

1922 – у Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну.

1929 – між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, що діє на основі теократії.

1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція – вершинна дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.

1949 – менору затвердили як герб Ізраїлю.

1950 – ЦК КП(б)У ухвалив постанову про журнал «Дніпро», в якій були трафаретні звинувачення в антинародності, формалізмі тощо.

1963 – Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної.

1979 – в Ірані перемогла ісламська революція.

1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка.

1992 – Республіка Ботсвана визнала незалежність України.

2004 – Бен Хаммерслі у статті для The Guardian винайшов слово «подкастинг».

2011 – президент Єгипту з 1981 р. Хосні Мубарак пішов у відставку внаслідок революції.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Всеволод, Дмитро.