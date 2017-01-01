День в АТО: бойовики 10 разів порушили режим тиші

У суботу бойовики відновили обстріли безпосередньо по прифронтових населених пунктах

Бойовики від початку доби 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Від опівночі російсько-терористичні війська 10 разів порушили режим припинення вогню», - сказано у повідомленні. Зазначається, що у суботу бойовики відновили обстріли безпосередньо по прифронтових населених пунктах. При цьому



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У суботу бойовики відновили обстріли безпосередньо по прифронтових населених пунктах

Бойовики від початку доби 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Від опівночі російсько-терористичні війська 10 разів порушили режим припинення вогню», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у суботу бойовики відновили обстріли безпосередньо по прифронтових населених пунктах. При цьому все частіше застосовується зброя, яка мала бути відведена.

Так, під вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому.

На луганському напрямку окупанти випустили майже два десятки мін калібру 120-мм по оборонцях Луганського, що на Світлодарській дузі. Під мінометний вогонь різних калібрів потрапили захисники Троїцького і Золотого.

На донецькому напрямку зі 120- і 82-мм мінометів противник вдень бив по укріпленнях сил АТО поблизу Водяного і Талаківки. З гранатометів ворог порушував перемир’я у передмісті Авдіївки. А у районі Красногорівки українські військові потрапили під вогонь снайпера.