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    День в АТО: бойовики 10 разів порушили режим тиші

    У суботу бойовики відновили обстріли безпосередньо по прифронтових населених пунктах
    Бойовики від початку доби 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Від опівночі російсько-терористичні війська 10 разів порушили режим припинення вогню», - сказано у повідомленні. Зазначається, що у суботу бойовики відновили обстріли безпосередньо по прифронтових населених пунктах. При цьому
    • Сьогодні, 20:08
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    У суботу бойовики відновили обстріли безпосередньо по прифронтових населених пунктах

    Бойовики від початку доби 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Від опівночі російсько-терористичні війська 10 разів порушили режим припинення вогню», - сказано у повідомленні.

    Зазначається, що у суботу бойовики відновили обстріли безпосередньо по прифронтових населених пунктах. При цьому все частіше застосовується зброя, яка мала бути відведена.

    Так, під вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому.

    На луганському напрямку окупанти випустили майже два десятки мін калібру 120-мм по оборонцях Луганського, що на Світлодарській дузі. Під мінометний вогонь різних калібрів потрапили захисники Троїцького і Золотого.

    На донецькому напрямку зі 120- і 82-мм мінометів противник вдень бив по укріпленнях сил АТО поблизу Водяного і Талаківки. З гранатометів ворог порушував перемир’я у передмісті Авдіївки. А у районі Красногорівки українські військові потрапили під вогонь снайпера.

     

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