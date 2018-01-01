День в АТО: один військовий загинув, ще одного поранено

Загалом, від початку доби, зафіксовано 8 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів

З початку доби бойовики вісім разів обстрілювали позиції сил АТО, у результаті чого один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО. «У районі ведення бойових дій російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати українських захисників. Загалом, від



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Загалом, від початку доби, зафіксовано 8 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів

З початку доби бойовики вісім разів обстрілювали позиції сил АТО, у результаті чого один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«У районі ведення бойових дій російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати українських захисників. Загалом, від початку доби, зафіксовано 8 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще одного нашого оборонця було поранено», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Луганському напрямку ворог активізувався поблизу Новолуганського, Світлодарська і Зайцевого. Тут загарбники вели вогонь по наших позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Декілька пострілів з кулеметів пролунали неподалік Новгородського.

З гранатометів різних типів противник також обстрілював захисників Катеринівки, а по оборонцях Попасної — вів вогонь з мінометів калібру 82-мм. Проте, найбільш активно ворог обстрілював оборонців Кримського. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосували 120-ти та 82-мм міномети, гранатомети і стрілецьку зброю.

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