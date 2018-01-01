День в АТО пройшов без порушень перемир’я

Під час проведення інженерних робіт отримав бойове травмування один український військовослужбовець

Сьогоднішній день, 18 січня, у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі пройшов без порушень режиму припинення вогню. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, станом на 18:00, вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації. «Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру і спокою та



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День на Донбасі минув без збройних провокацій

Під час проведення інженерних робіт отримав бойове травмування один український військовослужбовець

Сьогоднішній день, 18 січня, у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі пройшов без порушень режиму припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, станом на 18:00, вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації.

«Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру і спокою та підтверджує відданість дотриманню сталого і всеосяжного припинення вогню, досягнутого на засіданні Тристоронньої контактної групи. Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», - зазначається у повідомленні.

Штаба АТО також інформує, що під час проведення інженерних робіт отримав бойове травмування один український військовослужбовець. «Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу. Життю українського воїна ніщо не загрожує. Військові медики характеризують стан його здоров’я як задовільний», - повідомляє прес-центр.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили сім обстрілів позицій Збройних сил України. У результаті ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець. Під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву техніки на міні, поранення несумісне з життям отримали двоє наших воїнів. Ще п’ятеро військовослужбовців зазнали бойових травмувань.