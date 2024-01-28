День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня

Сьогодні не варто відмовляти в допомозі та милостині

28 січня відзначається День затвердження Державного прапора України, Міжнародний день захисту персональних даних, Всесвітній день безробітних та день конструктора «Лего». Віряни вшановують пам’ять преподобного Єфрема Сирина.

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День затвердження Державного прапора України

У цей день, 32 роки тому, Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним Прапором України. 28 січня у 1992 році Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Державний прапор України».

У постанові зазначається: «Державний прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».

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Міжнародний день захисту персональних даних

Починаючи з 2007 року, відзначається Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day). Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їхнє віртуальне і реальне життя.

Подією в міжнародному вимірі стала ухвалена до підписання в Раді Європи 28 січня 1981 року Конвенція «Про захист осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних». Цей документ став першим міжнародним інструментом, який точно визначив, що таке персональні дані. Також у ньому прописані механізми того, як може бути захищено право недоторканності особистого життя.

Всесвітній день безробітних

Інформації стосовно ініціаторів святкування немає. Однак сама ідея відзначення цього дня була підтримана державними інституціями, громадськими організаціями та активістами з різних куточків світу.

Мета свята – привернути увагу громадськості та держав до безробіття, у результаті якого мільйони людей з різних країн залишаються без засобів для існування.

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Міжнародний день конструктора «Лего»

28 січня 1958 року виробники запатентували цеглинку, яка до цього часу виступає основою для більшості наборів. Усі елементи, випущені протягом 50 років, сумісні між собою. З цеглинок можна складати безліч різних іграшок. Усі набори комбінуються. «Лего» вважається одним із найбільш знакових брендів на планеті.

Яке сьогодні релігійне свято

28 січня в церковному календарі – День преподобного Єфрема Сирина. Єфрем був родом з Месопотамії. Він жив в IV столітті. Його батьки були бідними хліборобами, але сина виховували в благочесті та смиренні. За своєю природою Єфрем мав запальний, дратівливий характер, але за велінням Всевишнього зміг ступити на шлях смирення і стати вчителем покаяння.

Прийнявши чернецтво, він пішов жити в пустелю і став відлюдником. Оскільки Господь нагородив його даром учителювати, Єфрему не дано було перебувати на самоті. Він зміг поєднувати самовіддану працю і вивчення Слова Божого, черпаючи в ньому сили для своєї душі і мудрість.

Що не можна робити цього дня

Не можна прибирати в будинку.

Не варто сваритися і лихословити.

Не можна відмовляти в допомозі та милостині.

Не варто ображати тварин.

Народні прикмети

Сильний вітер до дощового і холодного літа.

Небо потемніло – буде відлига.

Дим стелиться над землею, але вітру немає – чекайте на снігопад.

Пам’ятні події 28 січня

1820 – російська експедиція на кораблях «Схід» та «Мирний» під командуванням Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.

1855 – по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

1871 – після чотиримісячної облоги Парижа французи капітулювали у війні з Пруссією.

1920 – виставою В. Винниченка «Гріх» у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).

1921 – у Парижі відкритий символічний монумент Невідомому солдату (пам'ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки.

1929 – у Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця.

1935 – Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.

1958 – компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.

1986 – через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник «Челленджер».

1992 – національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.

2002 – у фіналі Кубка чемпіонів Співдружності футболісти київського «Динамо» обіграли московський «Спартак» з рахунком 4:3.

2003 – у ході зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про українсько-російський державний кордон.

2010 – тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Володимир, Георгій, Ольга.