«Денацифікація» по-російськи: за місяць війни в Україні зруйновано близько 7 тис. будинків

За оцінками Мінрегіону, для відновлення базової інфраструктури потрібно десятки мільярдів доларів

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що внаслідок війни, початої Росією, в Україні знищені чи пошкоджені вже майже 6,8 тис. житлових будинків. Про це він заявив в ефірі єдиного телемарафону.

«Сьогодні для відновлення базової інфраструктури та базових речей, якими ми маємо зайнятися відразу після завершення війни, нам потрібні десятки мільярдів доларів на перший період. Розвиткова частина і відбудова міст і агломерацій буде передбачати суми, які ми маємо вимірювати в сотнях мільярдів», – цитує його слова пресслужба Мінрегіону.

На кінець березня 2022 року збитки України від російського вторгнення сягнули $565 млрд. Як зазначила перша віцепрем'єрка-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко, структура руйнувань виглядає так:

$119 млрд – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже вісім тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропортів);

$112 млрд – втрати ВВП у 2022 році;

$90,5 млрд – втрати цивільного населення (10 млн кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

$80 млрд – втрати підприємств та організацій;

$54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

$48 млрд – втрати державного бюджету.

Нагадаємо, що в Україні триває 39-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.