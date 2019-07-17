У кримськотатарського активіста Бекірова проблеми з серцем і судоми



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Родичам Бекірова забороняють передавати ліки в медчастину СІЗО

У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у медсанчастині СІЗО №1 Сімферополя, погіршився стан здоров’я.

Про це повідомив у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Олексій Ладін.

«Останні чотири дні у нього дуже сильні судоми, які завдають йому величезного фізичного болю, він не може спати. Крім того, у нього постійні проблеми з серцем. Останній місяць у нього сильна аритмія. При найменшому фізичному навантаженні, наприклад, встав, взяв у руки віник, – аритмія посилюється, скаче тиск. Через це він змушений перебувати в лежачому стані», – розповів адвокат.

За словами Ладіна, щоб регулювати рівень цукру в крові, його підзахисний періодично нічого не їсть.

«Його вкрай турбує рівень цукру, не дивлячись на те що йому підняли дозу інсуліну він (рівень) все одно високий. Він намагається регулювати рівень цукру голодом, але буває так, що він нічого не їсть і цукор різко падає до критичної позначки», – пояснив захисник.

Крім того, за словами родичів Едема Бекірова, їм не вдається передати в медсанчастину необхідні ліки, які у нього закінчилися.

«За словами дочки, вона протягом двох днів вже не може передати батькові ліки. Вчора у нього закінчилися таблетки від діабету і серця. Лікар медсанчастини цю інформацію заперечує, каже: щодня всі ліки приймають. Сьогодні дочка буде вкотре намагатися передати ліки. За словами Едема Бекірова, коли у нього ці хвороби загострюються, він намагається викликати медичного працівника, але жодного разу це ще не вийшло. Доступу до медпрацівників медсанчастини – немає», – сказав адвокат.

Раніше повідомлялося, що український і російський омбудсмени Людмила Денісова і Тетяна Москалькова домовилися з приводу надання незалежного медичного обстеження утримуваним у російському ув’язненні Едему Бекірову, Володимиру Балуху і Володимирові Дудці.

Як повідомлялось, Європейський Союз очікує від Росії негайного звільнення затриманого в Криму російською владою кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

10 липня дружина тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в окупованому Криму, повідомила, що у чоловіка запалення легенів.

Напередодні стало відомо, що окупанти не дозволяють Бекірову побачень із рідними.

Раніше повідомлялося, що російські активісти звернулися до міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової з тим, щоб Бекірову, який перебуває в СІЗО Сімферополя, надали необхідну медичну допомогу. Також активісти збирають підписи із закликом випустити Бекірова з СІЗО.

За словами рідних, стан здоров’я Бекірова надкритичний.