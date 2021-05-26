Денісова: стан утримуваного в Росії політв'язня Газієва критичний

Через сильний біль в спині Сервет Газієв з березня не може брати участь в судових засіданнях

Кримський татарин скаржиться на загострення хронічних хвороб: ниркову недостатність та ішемічну хворобу серця

Уповноважена президента з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан здоров’я українського політв'язня Сервета Газієва, який перебуває в СІЗО в Ростовській області – критичний.

Про це вона написала у Facebook.

«Кримський татарин скаржиться на загострення хронічних хвороб: ниркову недостатність та ішемічну хворобу серця», – написала вона.

За словами омбудсмена, через сильний біль в спині Газієв з березня не може брати участь в судових засіданнях, які проходили в так званому Південному окружному військовому суді.

«Під час останніх п’яти засідань Сервету викликалася швидка допомога. Лікарі констатувала неможливість його участі у суді та рекомендували суворий постільний режим», – додала вона.

У зв'язку з ситуацією Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяні Москалькової з вимогою невідкладно поновити порушені права Газієва.

Крім того, Денісова звернулася до генпрокурора РФ Ігоря Краснова з вимогою дати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО-5 міста Ростова-на-Дону і притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Як повідомляє «Кримська солідарність», Сервет Газієв був заарештований за необґрунтованими звинуваченнями 27 березня 2019 року, після того як одночасно в мікрорайонах Кам'янка та Строганівка міста Сімферополь, в будинках кримських татар пройшли обшуки.

Раніше Денісова назвала кількість кримських татар, яких переслідує Росія.

Також Україна закликає світ визнати депортацію кримських татар геноцидом.