Денісова: стан утримуваного в Росії політв'язня Газієва критичний
Через сильний біль в спині Сервет Газієв з березня не може брати участь в судових засіданнях
Кримський татарин скаржиться на загострення хронічних хвороб: ниркову недостатність та ішемічну хворобу серця
Уповноважена президента з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан здоров’я українського політв'язня Сервета Газієва, який перебуває в СІЗО в Ростовській області – критичний.
Про це вона написала у Facebook.
«Кримський татарин скаржиться на загострення хронічних хвороб: ниркову недостатність та ішемічну хворобу серця», – написала вона.
За словами омбудсмена, через сильний біль в спині Газієв з березня не може брати участь в судових засіданнях, які проходили в так званому Південному окружному військовому суді.
«Під час останніх п’яти засідань Сервету викликалася швидка допомога. Лікарі констатувала неможливість його участі у суді та рекомендували суворий постільний режим», – додала вона.
У зв'язку з ситуацією Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяні Москалькової з вимогою невідкладно поновити порушені права Газієва.
Крім того, Денісова звернулася до генпрокурора РФ Ігоря Краснова з вимогою дати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО-5 міста Ростова-на-Дону і притягнути винних до кримінальної відповідальності.
Як повідомляє «Кримська солідарність», Сервет Газієв був заарештований за необґрунтованими звинуваченнями 27 березня 2019 року, після того як одночасно в мікрорайонах Кам'янка та Строганівка міста Сімферополь, в будинках кримських татар пройшли обшуки.
Раніше Денісова назвала кількість кримських татар, яких переслідує Росія.
Також Україна закликає світ визнати депортацію кримських татар геноцидом.