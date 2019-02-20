Депутат Сейму: Російсько-німецькі інтереси переважають навіть війну і міжнародне право



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Депутат польського Сейму Малгожата Госєвська Фото: ukrinform.ua

Малгожата Госєвська вважає, що європейським політикам потрібно нагадувати про злочини, які здійснила і продовжує вчиняти Росія

Російсько-німецькі інтереси переважають навіть війну, міжнародне право, агресію з боку Росії. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила депутат польського Сейму Малгожата Госєвська, яка була на Майдані, у будинку профспілок під час Революції гідності.

Європа підтримувала Україну у 2014 році. Але у 2019-му ми бачимо, як Франція з Німеччиною сприяють прокладанню «Північного потоку-2», вигідного Росії. Багато хто з європейських політиків висловлюється щодо необхідності послаблення санкцій проти РФ. «Главком» запитав депутата Сейму, чи означає це, що підтримка України знижується, а Євросоюз починає зближуватися з Росією?

«З одного боку, ми бачимо, що санкції (проти Росії з боку ЄС) утримуються і зараз розглядається можливість їх посилення. Але з іншого боку, ми бачимо як російсько-німецькі інтереси переважають навіть війну, міжнародне право, агресію з боку Росії. Тому європейських політиків частіше потрібно приводити до стіни пам’яті біля Михайлівського золотоверхого монастиря, щоби вони усвідомлювали дійсний стан речей, адже потрібно говорити, кричати про злочини, які здійснила і продовжує вчиняти Російська Федерація», - зазначила Госєвська.

Вона підкреслила, що, окрім того, потрібно турбуватися, щоби просувався процес у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі, адже йому уже передані документи щодо вчинених Росією злочинів.

Малгожата Госєвська активно їздила на Донбас п’ять років тому, у 2017-му представила звіт «Російські військові злочини в Україні у 2014 році».

«Щоби не забувати і розуміти, як важко живеться людям на Сході України, парламентарі мають намір в рамках міжпарламентської асамблеї (Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща) провести засідання, поїхати на Схід України. Це матиме символічне значення, адже якщо проведемо його у Харкові або інших містах, наближених до зони бойових дій, це допоможе звернути увагу світу на проблему. Адже весь час потрібно наголошувати, показувати, заохочувати до вирішення тих реальних проблем, які ми спостерігаємо на Донбасі», - зазначила депутат Сейму.

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