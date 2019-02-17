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    У світі

    В Європі провели опитування про головну загрозу безпеці

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    В Європі провели опитування про головну загрозу безпеці

    Більшість респондентів у всіх семи країнах переконана, що ситуація з безпекою в Європі значно погіршилася

    Росія і США - найбільші загрози безпеці Європи, свідчить опитування німецького Фонду Фрідріха Еберта, проведене в семи європейських країнах. Про це пише Onet.pl.

    Більшість респондентів у всіх семи країнах переконана, що ситуація з безпекою в Європі значно погіршилася, і має побоювання можливості нової війни.

    У Польщі 77%, а в Україні 67% респондентів вважають, що головним джерелом загрози є Росія. Половина опитаних німців вважає, що загрозу насамперед створюють США. Аналогічно думає, один із чотирьох французів.

    Респонденти здебільшого стурбовані збройними конфліктами, тероризмом і зміною клімату. Страх перед війною є найбільшим в Україні, Польщі та Росії. Крім росіян, саме поляки вважають, що їхня країна повинна збільшити витрати на оборону.

    Більшість респондентів у Німеччині, Франції, Польщі та 80% сербів вважають, що їхня країна повинна співпрацювати з Росією більше, ніж раніше.

    Водночас 77% опитаних поляків вважають, що Польща має більше співпрацювати з Європейським союзом, ніж раніше. 66% поляків при цьому заявляють, що політика ЄС суперечить інтересам Польщі.

    Джерело: Європейська правда

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