Депутат, який казав, що у «ДНР» прийде Росія і все буде добре, отримав вісім років тюрми



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Депутат «Народного совета «ДНР» Василь Бозявкін, якого заочно засуджено в Україні

Громадянина України, який перейшов на бік окупантів, визнано винним у створенні терористичної організації та посяганні територіальну цілісність країни

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області заочно визнав винним депутата «Народного совета «ДНР» Василя Бозявкіна у створенні терористичної організації та посяганні територіальну цілісність країни (ч. 2 ст. 110, ч.1 ст.258-3 КК України) і призначив вісім років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 3 вересня.

На початку квітня 2014 року мешканець Новогродівки Донецької області Василь Бозявкін вступив у злочинну змову з іншими особами, з якими утворив місцевий осередок «ДНР». Також він пропагував серед населення проведення так званого «загального обласного референдуму» з вирішення питання про підтримку «Акта о провозглашении государственной самостоятельности «Донецкой народной республики». Зокрема, формував так звані «виборчі комісії» та організовував підрахунок результатів голосування і вивезення бюлетенів з проведення так званого «загального обласного референдуму» до Донецька. У підсумку результати голосування лягли в основу створення «Донецької народної республіки» на території України.

На початку листопада 2014 року Бозявкін став депутатом «Народного совета «ДНР». На цій посаді обвинувачений формував у місцевого населення думки про легітимність створених «установ «ДНР» та їх роботи виключно на благо мешканців окупованої території; розробляв та брав участь у прийнятті документів, які мають ознаки нормативно-правових актів, але, відповідно до чинного законодавства України, є нікчемними: «О воинской обязанности и военной службе»; «О мобилизационной подготовке и мобилизации в «Донецкой народной республике»; «О статусе участника народного ополчения»; «О статусе участников вооруженного конфликта и участников боевых действий в период отражения военной агрессии Украины против «Донецкой народной республики».

У суді свідок і ексдепутат Новогродівської міської ради підтвердила: у 2014 році Василь Бозявкін брав активну участь у створенні «ДНР»; пропагував ідею «русского мира» на території Новогродовки; знімав з адміністративної будівлі прапор України та намагався почепити прапор «ДНР».

Колишній заступник міського голови Новогродівки заявив у суді, що обвинувачений агітував людей голосувати за референдум і створення «ДНР». Свідок додав, що спілкується з Бозявкіним по телефону і говорив йому про відкриття кримінальної справи. На що обвинувачений відповів: у «ДНР» прийде Росія і все буде добре.

Суд не взяв до уваги клопотання адвоката обвинуваченого щодо визнання недопустимими усіх доказів у справі. Зокрема, захисник стверджував, що його клієнту не вручили підозри як того вимагає закон. З цього приводу, суд зауважив: повідомлення про підозру Василю Бозявкіну надіслано через мобільний додаток Viber і він його передивився.

Суд дійшов висновків, що Василь Бозявкін брав участь у терористичній організації та вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України.

Суд виніс заочний вирок. Коли затримають обвинуваченого, тоді й розпочнеться відлік терміну ув’язнення.

У вироку зазначено, що основним місцем перебування Бозявкіна є тимчасово окупована територія Тельманівського (нині Бойківського) району Донецької області. Там діє його депутатська приймальня та проводиться прийом місцевих мешканців.

Як повідомляв «Главком», 26 квітня 2018 року Апеляційний суд Донецької області визнав винним так званого голову верховного суду «ДНР», громадянина Росії Едуарда Якубовського у створенні терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років.

18 грудня 2019 року Володарський районний суд Київської області визнав винним Ігоря Зігору за частиною першою статті 258-3 Кримінального кодексу України («Створення терористичної організації») і призначив п’ять років позбавлення волі, яке було замінено на три роки іспитового терміну.

28 травня 2020 року Слов`янський міськрайонний суд Донецької області призначив вісім років і один місяць позбавлення волі бойовику «ДНР» Дмитру Некрилову, якого визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації»).