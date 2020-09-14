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    У міста немає такої пожежної техніки! Береза розповів про небезпеку висотної забудови у Києві

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    <p>3 вересня у будинку на вул. Сікорського займання відбулося у квартирі на 24 поверсі</p> - У міста немає такої пожежної техніки! Береза розповів про небезпеку висотної забудови у Києві

    3 вересня у будинку на вул. Сікорського займання відбулося у квартирі на 24 поверсі

    Берез підкреслив, що обмеження висоти будівель у Києві діють не тільки з естетичних причин, але і з міркувань безпеки

    Попри заборону на будівництво у центральній частині Києва об’єктів, вищих за 27 метрів, не так давно Окружний адміністративний суд зробив виняток із правил для забудовника ділянки за адресою вул. Московська, 43/11, показавши приклад іншим. Виходить, що теоретично перед законами України всі рівні, але дехто – рівніший за інших.

    Про це лідер «Екопартії Берези» та майбутній кандидат у мери Києва написав у соцмережах.

    Зі слів політика, умова про обмеження багатоповерхової забудови у центральній частині столиці передбачена нинішнім Генпланом – будувати дозволено лише до 27 метрів. Утім забудовник знайшов вихід і звернувся до суду, переконавши Феміду, що локація, де відбувається будівництво, не стосується центра міста. Борислав Береза переконаний, що цей прецедент тепер візьмуть на озброєння й інші забудовники. Не кажучи про те, що в центральних частинах Києва вже вистачає неправомірно зведених хмарочосів.

    «Окружний адміністративний суд – саме тут було прийняте рішення про незаконність обмежувати в центрі будівництво, що перевищує 27 метрів. А, між іншим, ця норма передбачена Генпланом столиці (хоч я і розумію, що ніхто його давно не дотримується). Судді скасували таке обмеження і дозволили будувати висотку до 80 метрів», – заявив політик.

    Зі слів Берези, обмеження висоти будівель у Києві діють не тільки з естетичних причин, але і з міркувань безпеки також. Йдеться, зокрема, про те, щоб у разі пожежі рятувальники мали змогу дістатись найвищих поверхів. Тому при будівництві нового об’єкта має враховуватись цей фактор і рельєф навколишньої території. Політик нагадав, як саме через порушення цієї норми ледь не сталася трагедія у будинку на вул. Сікорського – займання відбулося у квартирах на верхніх поверхах.

    «У будівлі, де нещодавно сталась пожежа, 25 поверхів. Це близько 80 метрів. На таку висоту пожежники дістатись не змогли – максимум 16 поверх. Щоб врятуватись, один із мешканців виліз у вікно і сидів ззовні на кондиціонері. Проте, отримав значні опіки та потрапив до реанімації», – сказав Береза.

    Він додав, що або в Києві мають навчитися будувати, згідно з нормами, або повинні забезпечити столицю пожежною технікою, яка дасть змогу гасити вогонь на значній висоті.

    Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.

    Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.

    пожежа Київ суд будівництво забудова Борислав Береза
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