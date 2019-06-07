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    Депутатка Заліщук балотуватиметься у Раду по мажоритарному округу

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    Позафракційний депутат Верховної Ради Світлана Заліщук - Депутатка Заліщук балотуватиметься у Раду по мажоритарному округу
    Позафракційний депутат Верховної Ради Світлана Заліщук
    Фото: facebook.com

    Світлана Заліщук зазначила, що це рішення дасть змогу демократичним політикам прийти у парламент

    Позафракційна депутатка Верховної Ради Світлана Заліщук вирішила балотуватися на позачергових виборах парламенту 21 липня по мажоритарному округу. Про це вона повідомила у Facebook.

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    «Мажоритарка - так мажоритарка. Друзі, я зважилася і піду на парламентські вибори по мажоритарному округу. Самовисуванка», - сказала Заліщук.

    Депутат зазначила, що це рішення дасть змогу демократичним політикам прийти у парламент.

    «Можна по-різному ставитися до такого розкладу, але вихід у нас один - довести свою правду через відкриту, чесну боротьбу за довіру людей. Іншого не бачу», - коментує Заліщук своє рішення.

    Вона додала, що має намір найближчим часом подати документи в Центральну виборчу комісію, і звернулася до партій «Голос», «Громадянська позиція», «Самопоміч» та «Сила людей» з метою недопущення конкуренції між собою на мажоритарних округах.

    Як повідомлялось, 22 травня спікер Верховної Ради Андрій Парубій на позачерговому засіданні Верховної Ради оголосив про вихід із фракції Блок Петра Порошенка чотирьох народних депутатів, серед яких була Світлана Заліщук.

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