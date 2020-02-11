  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Депутати «Європейської солідарності» - найдисциплінованіші. КВУ склав рейтинг відвідування Ради у січні

    • Розсилка
    Депутати &laquo;Європейської солідарності&raquo; лідирують в рейтингу відвідування пленарних засідань - Депутати «Європейської солідарності» - найдисциплінованіші. КВУ склав рейтинг відвідування Ради у січні
    Депутати «Європейської солідарності» лідирують в рейтингу відвідування пленарних засідань

    В середньому на пленарних засіданнях Ради в січні були присутні 80% депутатів фракції

    Депутати фракції «Європейська солідарність» відвідали 80% пленарних засідань Верховної Ради у січні цього року.  Про це повідомили експерти «Комітету виборців України», проаналізувавши показники роботи парламенту в січні 2020 року.

    «За даними КВУ у січні народні депутати продемонструвати досить високі показники присутності на засіданнях Ради. Так, відразу 359 народних депутатів відвідали всі шість пленарних засідань Верховної Ради у січні. Для порівняння: у грудні 2019 р. всі засідання Ради за місяць відвідали лише 240 депутатів, у листопаді 2019 р. – 299», – йдеться у повідомленні Комітету виборців України.

    Експерти Комітету повідомили, що серед фракцій та груп Верховної Ради найвищі показники відвідуваності у «Європейської солідарності».

    В середньому на пленарних засіданнях Ради в січні були присутні 80% депутатів фракції.

    Раніше Комітет виборців показав, як нардепи відвідували парламент у січні.

    Слід нагадати, що наразі розпочинаються довибори у Раду  ЦВК зареєструвала вже десятьох кандидатів у нардепи в одномандатному виборчому окрузі №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року.

    За інформацією КВУ, найнижчий результат у фракції «Опозиційна платформа - За життя» (у середньому на засіданнях у січні були присутні 67% депутатів фракції) та групи «За майбутнє» (59% депутатів).

    Зазначається, що всього в січні було проведено шість пленарних засідань Верховної Ради.
    ЦВК Європейська солідарність рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ