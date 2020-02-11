Депутати «Європейської солідарності» - найдисциплінованіші. КВУ склав рейтинг відвідування Ради у січні



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Депутати «Європейської солідарності» лідирують в рейтингу відвідування пленарних засідань

В середньому на пленарних засіданнях Ради в січні були присутні 80% депутатів фракції

Депутати фракції «Європейська солідарність» відвідали 80% пленарних засідань Верховної Ради у січні цього року. Про це повідомили експерти «Комітету виборців України», проаналізувавши показники роботи парламенту в січні 2020 року.

«За даними КВУ у січні народні депутати продемонструвати досить високі показники присутності на засіданнях Ради. Так, відразу 359 народних депутатів відвідали всі шість пленарних засідань Верховної Ради у січні. Для порівняння: у грудні 2019 р. всі засідання Ради за місяць відвідали лише 240 депутатів, у листопаді 2019 р. – 299», – йдеться у повідомленні Комітету виборців України.

Експерти Комітету повідомили, що серед фракцій та груп Верховної Ради найвищі показники відвідуваності у «Європейської солідарності».

В середньому на пленарних засіданнях Ради в січні були присутні 80% депутатів фракції.

Раніше Комітет виборців показав, як нардепи відвідували парламент у січні.

Слід нагадати, що наразі розпочинаються довибори у Раду ЦВК зареєструвала вже десятьох кандидатів у нардепи в одномандатному виборчому окрузі №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року.

За інформацією КВУ, найнижчий результат у фракції «Опозиційна платформа - За життя» (у середньому на засіданнях у січні були присутні 67% депутатів фракції) та групи «За майбутнє» (59% депутатів).