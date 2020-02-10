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    Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала вже десятьох кандидатів у нардепи

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    Проміжні вибори у Раду відбудуться 15 березня 2020 року - Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала вже десятьох кандидатів у нардепи
    Проміжні вибори у Раду відбудуться 15 березня 2020 року

    Станом на 10 лютого зареєстровано 10 кандидатів у народні депутати України

    Центральна виборча комісія зареєструвала вже десять кандидатів в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    «Всього зареєстровано 10 кандидатів у народні депутати України. 10 лютого відбулося чергове засідання ЦВК. Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах нардепа 15 березня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще шістьох кандидатів у народні депутати України», — йдеться у повідомленні.

    Так, ЦВК зареєструвала наступних кандидатів:

    — Вікторія Алєксєйчук, член політичної партії «Слуга народу», проживає в місті Харкові, суб’єкт висування — політична партія «Слуга народу»;
    — Олександр Діденко, член політичної партії ОПЗЖ, проживає в місті Лозова Харківської області, самовисуванець;
    — Тетяна Єгорова-Луценко, безпартійна, проживає в місті Харкові, самовисуванець;
    — Каміль Кирпичев, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування — політична партія «Власна сила»;
    — Кирил Оксень, безпартійний, проживає в місті Харкові, самовисуванець;
    — Ігор Федоренко, член політичної партії «Нове життя», проживає у місті Києві, суб’єкт висування — політична партія «Нове життя».

    «Раніше Комісією вже було зареєстровано чотирьох кандидатів у народні депутати України, а саме: Ігоря Швайку, Сергія Кошулька, Галину Хархаліс, Дениса Шейбута», — йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що ексміністр Ігор Швайка балотується до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №179.

     

    ЦВК вибори партії Харківщина партія Слуга народу
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