На житло 67 депутатів-мільйонерів зі «Слуги Народу» витрачають бюджетні кошти (список)

Із 147 народних депутатів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 депутат має на своїх рахунках більше одного мільйона гривень

Розмір заробітної плати народного депутата дозволяє оплачувати оренду квартири в м. Києві без допомоги коштів платників податків

Комітет виборців проаналізував декларації народних депутатів, які отримують бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера.

Із 147 народних депутатів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 депутат має на своїх рахунках більше одного мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба Комітету виборців.

Серед депутатів-мільйонерів найбільше представників фракції «Слуга Народу» (67 осіб). Значно менша кількість серед депутатів інших політичних сил. Так, по чотири депутати-мільйонери, які орендують житло, входять до складу груп «За майбутнє» та «Довіра», два депутати – позафракційні, два – члени ЄС, один – «Батьківщини», один – «Опозиційної платформа За життя».

Серед найбагатших депутатів, які отримують бюджетні кошти на оренду житла:

Олег Воронько, «Слуга Народу», задекларував 129 млн. грн;

Сергій Магера, позафракційний, 25,5 млн. грн;

Остап Шипайшло, «Слуга Народу», 22,5 млн;

Олександр Трухін, «Слуга Народу», 20,9 млн;

Анатолій Урбанський, «За майбутнє», 19,8 млн;

Олександр Пономарьов, ОПЗЖ, 19,3 млн;

Олег Мейдич, «Батьківщина», 14 млн;

Валерій Лунченко, «Довіра», 12,8 млн;

Степан Чернявський, «Слуга Народу», 11,5 млн;

Павло Павліш, «Слуга Народу», 10,8 млн.

«На думку Комітету виборців Верховній Раді варто відмовитися від практики виплати коштів для народних депутатів на оренду житла. Абсолютна більшість депутатів, які отримують такі кошти, могли б оплачувати винайм житла самостійно. Розмір заробітної плати народного депутата дозволяє оплачувати оренду квартири в м. Києві без допомоги коштів платників податків. Законодавчі норми щодо компенсації депутатам коштів на винайм житла є пережитком минулого, від якого варто відмовитися», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Відповідно до ч.1 ст. 35 Закону «Про статус народного депутата України» у витратах на забезпечення діяльності ВРУ передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера. Народному депутату на оренду житла або винайм готельного номера на підставі його заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце його проживання, Апаратом Верховної Ради України щомісячно видаються кошти в розмірі, встановленому кошторисом Верховної Ради України для компенсації вартості оренди (винайму). Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до його реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ.

Дані на основі списку народних депутатів України, яким здійснена виплата компенсації для оренди житла або винайму готельного номера у квітні 2021 року. В середньому щомісячно народні депутати отримують з бюджету 20 тис. грн. для винайму житла.