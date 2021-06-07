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    Путін підписав закон про вихід Росії з договору про відкрите небо

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    22 листопада 2020 року США офіційно денонсували угоду з Росією - Путін підписав закон про вихід Росії з договору про відкрите небо
    22 листопада 2020 року США офіційно денонсували угоду з Росією
    Фото: з відкритих джерел

    Росія приєдналася до цього договору 26 травня 2001 року

    Володимир Путін підписав закон про денонсацію участі Російської Федерації у договорі про відкрите небо. Відповідний закон за підпису російського президента опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

    Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Відповідно до його умов, держави-члени договору можуть здійснювати польоти розвідувальних літаків над територією один одного з метою контролю військової діяльності.

    Росія приєдналася до цього договору 26 травня 2001 року. Втім, будучи підписантом, РФ здійснила низку порушень умов угоди. Зокрема, було заборонено здійснювати розвідувальні польоти у 500-кілометровій зоні над Калінінградською областю РФ та у 10-кілометровому коридорі над кордоном Південної Осетії та Абхазії.

    Як наслідок, 21 травня 2020 року США оголосили про намір вийти з договору через системні порушення з боку РФ. Водночас у Вашингтоні заявили, що можуть переглянути таке рішення, якщо Росія повернеться до повного виконання Договору. Втім, цього не сталося і 22 листопада 2020 року США офіційно денонсували угоду.

    Тим часом, в ніч на суботу набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про заборону на використання білоруськими літаками повітряного простору країн ЄС.

    Теги: ЄС Росія ОБСЄ США Путін закон літак
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    Путін підписав закон про вихід Росії з договору про відкрите небо