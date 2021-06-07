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    У Києві захворюваність на грип пішла на спад

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    Минулого тижня на грип захворіло понад 4 тис. дорослих киян - У Києві захворюваність на грип пішла на спад
    Минулого тижня на грип захворіло понад 4 тис. дорослих киян
    Фото з відкритих джерел

    У столиці після кількох тижнів зростання захворюваності на грип нарешті спостерігається спад

    У Києві за минулий тиждень, з 31 травня по 6 червня, зареєстровано 8346 хворих на грип і ГРВІ, у тому числі на Covid-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 62,5%. Наразі показник захворюваності становить 281,3. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 9% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4028 (зниження на 13,1%), дорослих – 4318 особа (зниження на 4,7%).

    У структурі захворюваності діти становлять 48,3%, а на попередньому тижні – 50,6%. 45,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 19,1% – зареєстровано 1712 випадків.

    До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 398 осіб, із них 42 – дітей.

    Нагадаємо, за тиждень з 24 по 30 травня було зареєстровано 9168 хворих на грип і ГРВІ. Спостерігалося зростання захворюваності на 12% порівняно з попереднім тижнем.

    За минулу добу, 6 червня, у Києві коронавірус виявлено у 87 людей, померли чотири людини.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: Київ грип хвороби кияни коронавірус
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    У Києві захворюваність на грип пішла на спад