Депутати обурились намірами встановити у Польщі скандальний пам’ятник з дитиною на вилах

Депутати кажуть, що їх особливо обурив неприхований провокативний характер ініціативи

Співголови депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею Микола Княжицький та Оксана Юринець висловилися щодо нового пам’ятника жертвам Волинської трагедії, який було презентовано днями. Свій погляд на це вони виклали у спільній заяві народних депутатів. У ній ідеться про те, що ініціативу встановлення скандального



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Депутати кажуть, що їх особливо обурив неприхований провокативний характер ініціативи

Співголови депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею Микола Княжицький та Оксана Юринець висловилися щодо нового пам’ятника жертвам Волинської трагедії, який було презентовано днями. Свій погляд на це вони виклали у спільній заяві народних депутатів.

У ній ідеться про те, що ініціативу встановлення скандального пам’ятника жертвам Волинської трагедії в Національному парку пам’яті в Торуні депутати розцінюють «як свідому політичну провокацію, що має на меті принизити гідність українського народу, поглибити розбрат та остаточно знищити позитивні результати примирення між нашими народами».

«Нас особливо обурює неприхований провокативний характер цієї ініціативи. Декілька тижнів тому було запропоновано відзначити Інститутом пам’ять та ідентичність українців, які рятували поляків під час Другої світової війни. Наразі стало зрозумілим, що ця, нібито, шляхетна ініціатива, має на меті прикрити встановлення згаданого пам’ятника», - вважають депутати.

«Для нас є очевидним те, що такі ініціативи є елементом гібридної війни проти України та всього українського народу, яка роками ведеться в Польщі українофобськими силами та російською V колоною», - додали представники влади. Та звернулися до усіх, хто має вплив на ситуацію, протидіяти встановленню скандального монумента.

Нагадаємо, у польському місті Торунь збираються встановити пам'ятник жертвам Волинської трагедії. Ще не встановлений пам'ятник показали пресі - монумент виконаний у формі дитини, яка настромлена на вила, видно людей, яких спалюють заживо, а також селян з дітьми.

Монумент висотою 15 м встановлять у парку Народної Пам'яті.

Джерело: ТСН