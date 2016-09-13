Дитина, проколота вилами: у Польщі розробили пам'ятник жертвам Волинської трагедії

Вигляд пам'ятника не сподобався ані польським, ані українським науковцям

У польському місті Торунь збираються встановити пам'ятник жертвам Волинської трагедії. Ще не встановлений пам'ятник показали пресі - монумент виконаний у формі дитини, яка настромлена на вила, видно людей, яких спалюють заживо, а також селян з дітьми. Про це повідомляє видання Onet.pl. Монумент висотою 15 м встановлять у парку



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Фото: Onet.pl

Вигляд пам'ятника не сподобався ані польським, ані українським науковцям

У польському місті Торунь збираються встановити пам'ятник жертвам Волинської трагедії. Ще не встановлений пам'ятник показали пресі - монумент виконаний у формі дитини, яка настромлена на вила, видно людей, яких спалюють заживо, а також селян з дітьми. Про це повідомляє видання Onet.pl.

Монумент висотою 15 м встановлять у парку Народної Пам'яті.

Такий пам'ятник негативно вплине на відносини між країнами і буде викликати тільки негативні емоції, переконана директор програми «Відкрита Європа» Фонду Стефана Баторія Катажина Белчинська-Наленч.

«Я не бачу в такому символічному посланні і в такому різкому поводженні із жертвами поваги до них. І це не значить, що не треба відкрито говорити про волинський злочин, але не треба послуговуватися такими різкими, повними ненависного послання культурними символами», - каже вона.

Розкритикував новий пам'ятник також директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

«Завдання пам'ятників - нагадуючи про героїчне чи трагічне минуле, пробуджувати у сучасників почуття гордості чи суму. Пам'ятник, який хочуть спорудити в Торуні, пригадує минуле з іншою метою - будити ненависть сьогодні. Вже традицією стало те, що на «волинських» пам'ятниках в Польщі вибивають назви місцевостей, а не прізвища загиблих людей. За чим сумують їх автори за вбитими людьми чи втраченими теренами?», - каже В'ятрович.

Нагадаємо, що нещодавно новий прем'єр Польщі Матеуш Моравецький у перший же день затвердження на посаді очільника кабінету міністрів заявив, що відносини з Україною необхідно будувати на історичній правді, а такі події, як »геноцид на Волині», забувати не можна.

Волинська трагедія – обопільні етнічні чистки українського і польського населення, які здійснювалися Українською повстанською армією (УПА) і польською Армією Крайовою з участю польських батальйонів шуцманшафта і радянських партизанів у 1943-1944 роках, під час Другої світової війни, на Волині, Галичині, Холмщині, Підляшші, Надсянні, Лемківщині.

Кількість жертв тих трагічних подій, яку називають дослідники, сильно варіюється. За польськими підрахунками, під час цієї трагедії з польського боку загинуло щонайменше 35 тисяч осіб (переважно польські селяни), з яких 18 тисяч — із встановленими прізвищами, а з української сторони — до кількох тисяч осіб. Деякі польські історики заявляють, що насправді кількість загиблих поляків у два-три рази більша. У той же час кількість загиблих українців на всіх територіях українсько-польського конфлікту, включаючи Волинь, за деякими підрахунками сягає 21-24 тис. осіб.

Дитина, проколота вилами: у Польщі розробили пам'ятник жертвам Волинської трагедії

Вигляд пам'ятника не сподобався ані польським, ані українським науковцям

У польському місті Торунь збираються встановити пам'ятник жертвам Волинської трагедії. Ще не встановлений пам'ятник показали пресі - монумент виконаний у формі дитини, яка настромлена на вила, видно людей, яких спалюють заживо, а також селян з дітьми. Про це повідомляє видання Onet.pl.

Монумент висотою 15 м встановлять у парку Народної Пам'яті.

Такий пам'ятник негативно вплине на відносини між країнами і буде викликати тільки негативні емоції, переконана директор програми "Відкрита Європа" Фонду Стефана Баторія Катажина Белчинська-Наленч.

"Я не бачу в такому символічному посланні і в такому різкому поводженні із жертвами поваги до них. І це не значить, що не треба відкрито говорити про волинський злочин, але не треба послуговуватися такими різкими, повними ненависного послання культурними символами", - каже вона.

Розкритикував новий пам'ятник також директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

"Завдання пам'ятників - нагадуючи про героїчне чи трагічне минуле, пробуджувати у сучасників почуття гордості чи суму. Пам'ятник, який хочуть спорудити в Торуні, пригадує минуле з іншою метою - будити ненависть сьогодні. Вже традицією стало те, що на "волинських" пам'ятниках в Польщі вибивають назви місцевостей, а не прізвища загиблих людей. За чим сумують їх автори за вбитими людьми чи втраченими теренами?", - каже В'ятрович.

Нагадаємо, що нещодавно новий прем'єр Польщі Матеуш Моравецький у перший же день затвердження на посаді очільника кабінету міністрів заявив, що відносини з Україною необхідно будувати на історичній правді, а такі події, як "геноцид на Волині", забувати не можна.

Волинська трагедія – обопільні етнічні чистки українського і польського населення, які здійснювалися Українською повстанською армією (УПА) і польською Армією Крайовою з участю польських батальйонів шуцманшафта і радянських партизанів у 1943-1944 роках, під час Другої світової війни, на Волині, Галичині, Холмщині, Підляшші, Надсянні, Лемківщині.

Кількість жертв тих трагічних подій, яку називають дослідники, сильно варіюється. За польськими підрахунками, під час цієї трагедії з польського боку загинуло щонайменше 35 тисяч осіб (переважно польські селяни), з яких 18 тисяч — із встановленими прізвищами, а з української сторони — до кількох тисяч осіб. Деякі польські історики заявляють, що насправді кількість загиблих поляків у два-три рази більша. У той же час кількість загиблих українців на всіх територіях українсько-польського конфлікту, включаючи Волинь, за деякими підрахунками сягає 21-24 тис. осіб.

Джерело: 112 Україна