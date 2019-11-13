Хто проголосував за продаж землі. Список депутатів



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«За» законопроєкт проголосувало 240 депутатів, утрималися – 57, не голосували – 16, всього було присутніх у залі 365.

Верховна Рада у першому читання проголосувала за законопроєкт про ринок землі.

«За» проголосувало 240 депутатів, утрималися – 57, не голосували – 16, всього було присутніх у залі 365.

У фракції «Слуга народу» з 252 депутатів за законопроєкт проголосували 227, проти – 3, утрималися – 16, не голосував – 1, відсутні – 5.

У фракції «Опозиційна платформа – За життя» з 44 депутатів «за» не голосував жоден депутат, проти -2, утрималися – 0, не голосували -1, відсутні – 41.

З 34 позафракційних депутатів проголосувало «за» - 13, проти -7, утрималися – 8, не голосували -6, відсутні -0.

У фракції «Європейська солідарність з 26 депутатів за не проголосував жоден народний обранець, проти – 20, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні -3.

У фракції «Батьківщина» з 24 депутатів, за не проголосував жоден народний обранець, проти -17, утрималися – 0, не голосували – 0, відсутні -7.

З 23 депутатів депутатської групи «За майбутнє», за не проголосував жоден депутат, проти – 3, утрималися -16, не голосували – 4, відсутні -0.

І з 20 депутатів фракції «Голос» «за» не голосував жоден депутат, проти також 0, утрималися -17, не голосував – 1 і відсутні -2.

Як повідомлялося, Закон про продаж землі ухвалено у першому читанні.

Нагадаємо, сьогодні у Раді був «земельний день».

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