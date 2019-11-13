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    Економіка та фінанси

    Хто проголосував за продаж землі. Список депутатів

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    Хто проголосував за продаж землі. Список депутатів

    «За» законопроєкт проголосувало 240 депутатів, утрималися – 57, не голосували – 16, всього було присутніх у залі 365.

    Верховна Рада у першому читання проголосувала за законопроєкт про ринок землі.

    «За» проголосувало 240 депутатів, утрималися – 57, не голосували – 16, всього було присутніх у залі 365.

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    У фракції «Слуга народу» з 252 депутатів за законопроєкт проголосували 227, проти – 3, утрималися – 16, не голосував – 1, відсутні – 5.

    У фракції «Опозиційна платформа – За життя» з 44 депутатів «за» не голосував жоден депутат, проти -2, утрималися – 0, не голосували -1, відсутні – 41.

    З 34 позафракційних депутатів проголосувало «за» - 13, проти -7, утрималися – 8, не голосували -6, відсутні -0.

    У фракції «Європейська солідарність з 26 депутатів за не проголосував жоден народний обранець, проти – 20, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні -3.

    У фракції «Батьківщина» з 24 депутатів, за не проголосував жоден народний обранець, проти -17, утрималися – 0, не голосували – 0, відсутні -7.

    З 23 депутатів депутатської групи «За майбутнє», за не проголосував жоден депутат, проти – 3, утрималися -16, не голосували – 4, відсутні -0.

    І з 20 депутатів фракції «Голос» «за»  не голосував жоден депутат, проти також 0, утрималися -17, не голосував – 1 і відсутні -2.

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    Хто проголосував за продаж землі. Список депутатів
    Хто проголосував за продаж землі. Список депутатів
    Хто проголосував за продаж землі. Список депутатів
    Хто проголосував за продаж землі. Список депутатів
    Хто проголосував за продаж землі. Список депутатів
    Хто проголосував за продаж землі. Список депутатів
    Хто проголосував за продаж землі. Список депутатів
    Хто проголосував за продаж землі. Список депутатів

    Як повідомлялося, Закон про продаж землі ухвалено у першому читанні.

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