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    Аграрії під Радою влаштували штовханину із нардепом від «Слуги народу»

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    <p>Жан Беленюк намагався мовчки пройти через натовп протестувальників</p> - Аграрії під Радою влаштували штовханину із нардепом від «Слуги народу»

    Жан Беленюк намагався мовчки пройти через натовп протестувальників

    Скріншот з відео

    Люди, які брали участь в акції біля Верховної Ради проти відкриття ринку землі, штовхали депутата і кричали: «Ганьба»

    Учасники акції протесту біля будівлі парламенту влаштували штовханину із народним депутатом з фракції «Слуга народу» Жаном Беленюком.

    Запис інциденту опублікував телеканал «Наш».

    Люди, які брали участь в акції біля Верховної Ради проти відкриття ринку землі, штовхали депутата і кричали: «Ганьба».

    На допомогу «слузі народу» прийшли поліцейські, які вивели його з натовпу.

    Нагадаємо, 13 листопада закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

    Як повідомлялося, у середу в Раді був «земельний день».

    До слова, аграрії під Радою підклали свиню нардепам (фото).

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