Депутату Сумщини кинули в будинок два «коктейлі Молотова»

4 січня, близько 4-ї години ранку в помешкання депутата через розбиті шибки вікон було кинуто дві пляшки із горючою сумішшю

Сумською місцевою прокуратурою взято на контроль хід розслідування кримінального провадження, розпочатого 4 січня 2018 року за фактом умисного пошкодження майна депутата Сумської обласної ради шляхом підпалу. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 194 КК України. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.



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4 січня, близько 4-ї години ранку в помешкання депутата через розбиті шибки вікон було кинуто дві пляшки із горючою сумішшю

Сумською місцевою прокуратурою взято на контроль хід розслідування кримінального провадження, розпочатого 4 січня 2018 року за фактом умисного пошкодження майна депутата Сумської обласної ради шляхом підпалу. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 194 КК України. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

«У четвер, 4 січня, близько 4-ї години ранку в помешкання депутата через розбиті шибки вікон було кинуто дві пляшки із горючою сумішшю. На щастя, люди, які були в будинку, не постраждали, пошкодження помешкання незначні. Наразі проводяться невідкладні першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин та осіб, причетних до цього злочину. Подальше досудове слідство доручено Сумському міському відділу поліції», – зазначила Науменко.

За інформацією голови депутатської групи «За людей» в Сумській обласній раді Андрія Кисіля, мова в даному випадку йде про одного з її членів Андрія Божка.

Джерело: Укрінформ