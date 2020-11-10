Державний центр кіберзахисту очолив Кузміч

Новопризначений керівник ДЦКЗ має звання полковника

Державний центр кіберзахисту (ДЦКЗ) отримав нового керівника. Ним став Андрій Кузміч.

Про це повідомляє Держспецзв’язку, в сфері управління якого знаходиться ДЦКЗ.

Сьогодні відбулось знайомство нового керівника з колективом Державного центру кіберзахисту. Кузміча представили колективу заступники голови Держспецзв’язку Олександр Потій та Володимир Трофименко.

Із відкритих джерел про Андрія Кузміча відомо лише те, що новопризначений керівник ДЦКЗ має звання полковника.

Потій повідомив, що в рамках реформування Держспецв'язку передбачається нарощування потужностей ДЦКЗ за кількома напрямами.

«Державний центр кіберзахисту та CERT-UA сьогодні - наш форпост у забезпеченні кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Відповідно до нової концепції реформування Держспецзв’язку буде передбачене нарощування потужностей ДЦКЗ, зокрема, технічне оснащення та посилення взаємодії з іншими суб’єктами національної системи кібербезпеки, з органами державної влади та бізнесу», - сказав Потій.

ДЦКЗ - державна установа, створена для здійснення впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту як складової Національної системи конфіденційного зв'язку України. Необхідність створення центру передбачена законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 року. Свою роботу ДЦКЗ розпочав з 1 липня 2015 року.