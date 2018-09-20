«Державний експертний центр» підозрюють у заволодінні державними коштами



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У приміщенні ДП «Державний експертний центр» проводиться обшук

Столична прокуратура спростувала заяву МОЗ України щодо вилучення серверів ДП «Державний експертний центр».

Про це говориться у повідомленні прокуратури Києва у соцмережі Facebook.

«Прокуратурою Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами Департаменту захисту економіки Нацполіції України щодо можливого заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі та використання ДП «Державний експертний центр» програмного забезпечення для обліку хворих на цукровий діабет», - заявили в прокуратурі.

Зазначається, що 20 вересня з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у відповідності до вимог КПК України, на підставі ухвал слідчого судді, проводиться обшук у приміщенні ДП «Державний експертний центр МОЗ України» з метою вилучення копії відповідної комп’ютерної програми для подальшого проведення судової експертизи.

«Наголошуємо, що прокурором та слідчим у кримінальному провадженні будь-які дії щодо вилучення серверів з Реєстром пацієнтів, що може спричинити призупинення його роботи, не здійснюється. Вказані слідчі дії проводяться із залученням відповідних IT-фахівців для здійснення коректного копіювання комп’ютерної програми та унеможливлення витоку конфіденційної інформації щодо пацієнтів», - підкреслили в прокуратурі, закликавши керівництво підприємства «до співпраці зі слідством шляхом добровільного надання ключів доступу до програмного забезпечення з метою його коректного копіювання з подальшим видаленням у присутності службових осіб ДП персональних даних пацієнтів».

В столичній прокуратурі заявили, що слідчі дії не створюють перешкод для роботи серверів Державного експертного центру та відповідних Реєстрів.

Раніше в МОЗ заявили, що правоохоронні органи 20 вересня проводять обшуки в Державному експертному центрі та «намагаються вилучити сервер, на якому, серед іншого, розміщено Реєстр пацієнтів, які потребують інсулінотерапії».

«Станом на 1 вересня, в Реєстрі містяться персональні дані 1531 лікаря, 187 575 хворих, які за 8 місяців 2018 року отримали препаратів інсуліну на загальну суму понад 655 млн грн. Будь-які перерви в роботі серверу можуть призвести до призупинення роботи Реєстру і, відповідно, до перерв у забезпеченні пацієнтів препаратами інсуліну», - повідомили в міністерстві, зазначивши, що МОЗ вживає заходи, щоби уникнути збоїв у роботі Реєстру.