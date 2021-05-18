ДФС розповіла про вранішній візит правоохоронців до будинку Кличка

«ДФС продовжує системну боротьбу з тіньовим ринком паливно-мастильних матеріалів», – зазначив голова ДФС Мельник

Співробітники Державної фіскальної служби України викрили групу осіб, яка займалася виготовленням контрафактних паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.

Про це ДФС повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як зазначається в повідомленні, «в ході обшуків, які проводилися в рамках кримінального провадження за фактами незаконного постачання та реалізації нафтопродуктів, що відбувалися в тому числі і по вул. Б. Хмельницького у м. Києві (в цьому ж будинку проживає мер Києва Віталій Кличко – «Главком»), співробітниками Головного управління ДФС України та Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, за процесуального керівництва прокуратури м. Києва, задокументовано та припинено протиправну діяльність групи осіб, пов’язану з незаконним переміщенням на митну територію України та подальшою реалізацією товарів паливно-мастильної групи з порушенням законодавства та ухиленням від сплати митних зборів та інших обов’язкових платежів, що завдало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах».

ДФС встановила, що на адресу ряду суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності систематично з Республіки Білорусь та РФ надходили вантажі із вмістом метилового спирту понад 51% від загального об’єму. Службові особи ряду комерційних товариств, з метою ухилення від сплати акцизного податку на метиловий спирт та розчинники, зазначали недостовірні дані щодо хімічного складу товару, зокрема - кількісного вмісту метилового спирту, який суттєво занижувався, та здійснювали реалізацію імпортованої продукції на адресу підприємств з ознаками ризиковості на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.

При цьому, зазначається, що суб’єкти господарювання виробничих потужностей не мають, за адресами реєстрації не знаходяться, директором, бухгалтером та засновником виступає одна й та сама особа.

Фактично, імпортований товар переміщувався на територію України для подальшого перероблення та підпільного виготовлення на нелегальних мініНПЗ в паливо-мастильні матеріалів та реалізувався за готівкові кошти без оформлення бухгалтерських документів.

У ході проведених обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, грошові кошти, обладнання для нелегального виготовлення паливно-мастильних матеріалів, метиловий спирт та хімічні добавки, а також виготовлені з них паливо-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 1000 тонн.

«ДФС продовжує системну боротьбу з тіньовим ринком паливно-мастильних матеріалів. З початку року ми маємо вагомий результат цілеспрямованої роботи. В рамках кримінальних та адміністративних проваджень з незаконного обігу вилучено пального на суму 1,1 млрд грн; (у 2 рази більше показників 2020), припинено 10 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів та діяльність понад 240 незаконних АЗС. ДФС працює на результат – наповнення бюджету нашої держави», – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці до будинку Кличка на вулиці Богдана Хмельницького прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці.

Силовики розповіли Кличку, що перебувають у будинку через кримінальне провадження, що стосується сусідів мера.

Згодом Кличко зробив заяву щодо «детективних» подій навколо міської влади.