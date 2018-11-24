Держбюро розслідувань продовжило прийом документів на посади в центральному апараті
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Документи від кандидатів приймаються до 18:00 14 грудня включно
Державне бюро розслідувань продовжило прийом документів на посади в центральному апараті до 14 грудня.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
«Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються до 18:00 14 грудня включно», — уточнили в бюро.
Також на сайті ДБР зазначили, що продовжено прийом документів на 61 посаду. Зокрема, йдеться про на 43 посади у слідчих відділах та 18 посад держслужбовців. У бюро уточнили, що з відповідною пропозицією звернулася конкурсна комісія.
Перелік посад та кваліфікаційні вимоги доступні за посиланням.
17 серпня перші 42 переможці конкурсу склали присягу та були призначені на посади в центральному апараті Державного бюро розслідувань.
Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань складуть присягу та розпочнуть перші кримінальні провадження 27 листопада.
Нагадаємо, 9 листопада, Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд справи щодо директора ДБР Романа Труби, встановивши наявність підстав для його люстрації.