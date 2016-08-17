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    Держцентр кіберзахисту закупив обладнання для спецзв'язку на 34,2 млн гривень

    Проект держбюджету-2018 передбачає фінансування Держспецзв'язку в сумі 2,3 млрд гривень
    Державний центр кіберзахисту і протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації закупив у ТОВ «ЕсАй БІС» обладнання для створення і впровадження системи міжвідомчого телефонного зв'язку на загальну суму 34,2 млн гривень. Про це йдеться у відповідному договорі від 1 грудня, оприлюдненому в системі
    • Сьогодні, 11:47
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    Проект держбюджету-2018 передбачає фінансування Держспецзв'язку в сумі 2,3 млрд гривень

    Державний центр кіберзахисту і протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації закупив у ТОВ «ЕсАй БІС» обладнання для створення і впровадження системи міжвідомчого телефонного зв'язку на загальну суму 34,2 млн гривень. Про це йдеться у відповідному договорі від 1 грудня, оприлюдненому в системі державних закупівель ProZorro.

    Компанія «ЕсАй БІС» займається створення ІТ-інфраструктури, модернізацією серверної та інженерної інфраструктури.

    Нагадаємо, Держспецзв'язку виступає за передбачення додаткових 1, 7 млн гривень фінансування в проекті державного бюджету на 2018 рік.

    Проект держбюджету-2018 передбачає фінансування Держспецзв'язку в сумі 2,3 млрд гривень.

    Раніше Порошенко ввів в дію рішення РНБО про посилення кібербезпеки. Кабмін збільшив оклади на 20% держслужбовцям, які відповідають за кібербезпеку.

    Також Держспецзв'язку отримає 250 млн гривень на посилення кібербезпеки в Україні.

    Джерело: Українські новини

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