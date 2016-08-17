Держцентр кіберзахисту закупив обладнання для спецзв'язку на 34,2 млн гривень
- Сьогодні, 11:47
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Проект держбюджету-2018 передбачає фінансування Держспецзв'язку в сумі 2,3 млрд гривень
Державний центр кіберзахисту і протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації закупив у ТОВ «ЕсАй БІС» обладнання для створення і впровадження системи міжвідомчого телефонного зв'язку на загальну суму 34,2 млн гривень. Про це йдеться у відповідному договорі від 1 грудня, оприлюдненому в системі державних закупівель ProZorro.
Компанія «ЕсАй БІС» займається створення ІТ-інфраструктури, модернізацією серверної та інженерної інфраструктури.
Нагадаємо, Держспецзв'язку виступає за передбачення додаткових 1, 7 млн гривень фінансування в проекті державного бюджету на 2018 рік.
Проект держбюджету-2018 передбачає фінансування Держспецзв'язку в сумі 2,3 млрд гривень.
Раніше Порошенко ввів в дію рішення РНБО про посилення кібербезпеки. Кабмін збільшив оклади на 20% держслужбовцям, які відповідають за кібербезпеку.
Також Держспецзв'язку отримає 250 млн гривень на посилення кібербезпеки в Україні.
Джерело: Українські новини