Держцентр кіберзахисту закупив обладнання для спецзв'язку на 34,2 млн гривень

Проект держбюджету-2018 передбачає фінансування Держспецзв'язку в сумі 2,3 млрд гривень

Державний центр кіберзахисту і протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації закупив у ТОВ «ЕсАй БІС» обладнання для створення і впровадження системи міжвідомчого телефонного зв'язку на загальну суму 34,2 млн гривень. Про це йдеться у відповідному договорі від 1 грудня, оприлюдненому в системі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проект держбюджету-2018 передбачає фінансування Держспецзв'язку в сумі 2,3 млрд гривень

Державний центр кіберзахисту і протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації закупив у ТОВ «ЕсАй БІС» обладнання для створення і впровадження системи міжвідомчого телефонного зв'язку на загальну суму 34,2 млн гривень. Про це йдеться у відповідному договорі від 1 грудня, оприлюдненому в системі державних закупівель ProZorro.

Компанія «ЕсАй БІС» займається створення ІТ-інфраструктури, модернізацією серверної та інженерної інфраструктури.

Нагадаємо, Держспецзв'язку виступає за передбачення додаткових 1, 7 млн гривень фінансування в проекті державного бюджету на 2018 рік.

Проект держбюджету-2018 передбачає фінансування Держспецзв'язку в сумі 2,3 млрд гривень.

Раніше Порошенко ввів в дію рішення РНБО про посилення кібербезпеки. Кабмін збільшив оклади на 20% держслужбовцям, які відповідають за кібербезпеку.

Також Держспецзв'язку отримає 250 млн гривень на посилення кібербезпеки в Україні.

Джерело: Українські новини