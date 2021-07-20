Радник глави Держдепу США вирушить в Україну через «Північний потік-2»

Чолле вже приїжджав в Україну в червні 2014 року в ранзі помічника міністра оборони США

В Україну найближчим часом з візитом прибуде радник Державного департаменту США Дерек Чолле. Про це повідомив експосол України у Штатах Валерій Чалий.

Візит радника ймовірно буде пов'язаний з обговоренням «Північного потоку-2».

«Найближчим часом чекаємо в Україні радника Держдепартаменту США (це посада рангу заступника держсекретаря) Дерека Чолле. Дипломат з команди Обами-Байдена (звичайно ж близький до держсекретаря Ентоні Блінкена) за посадою залучається до спеціальних візитів і переговорів щодо конкретних важливих актуальних питань», – написав Чалий у соцмережі.

Зазначається, що Чолле вже приїжджав в Україну в червні 2014 року в ранзі помічника міністра оборони США.

«Зважаючи на те, що крім України радник Держдепу відвідає Польщу – очевидно значну увагу буде приділено питанню «Північного потоку-2», – наголосив Валерій Чалий.

Як відомо, найближчим часом США та Німеччина оголосять про угоду щодо «Північного потоку-2».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після переговорів президента США Джо Байдена та німецької канцлерки Ангели Меркель щодо «Північного потоку-2» доля України, через яку здійснюється транзит газу, залишається невизначеною.

Таку думку в коментарі «Главкому» висловив колишній посол США в Україні (1998-2000 рр.), а нині старший аналітик Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету Стівен Пайфер.