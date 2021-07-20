  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Радник глави Держдепу США вирушить в Україну через «Північний потік-2»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Радник Державного департаменту США (це посада рангу заступника держсекретаря) Дерек Чолле - Радник глави Держдепу США вирушить в Україну через «Північний потік-2»
    Радник Державного департаменту США (це посада рангу заступника держсекретаря) Дерек Чолле
    Фото: University of Nebraska-Lincoln / Facebook

    Чолле вже приїжджав в Україну в червні 2014 року в ранзі помічника міністра оборони США

    В Україну найближчим часом з візитом прибуде радник Державного департаменту США Дерек Чолле. Про це повідомив експосол України у Штатах Валерій Чалий.

    Візит радника ймовірно буде пов'язаний з обговоренням «Північного потоку-2».

    «Найближчим часом чекаємо в Україні радника Держдепартаменту США (це посада рангу заступника держсекретаря) Дерека Чолле. Дипломат з команди Обами-Байдена (звичайно ж близький до держсекретаря Ентоні Блінкена) за посадою залучається до спеціальних візитів і переговорів щодо конкретних важливих актуальних питань», – написав Чалий у соцмережі.

    Зазначається, що Чолле вже приїжджав в Україну в червні 2014 року в ранзі помічника міністра оборони США.

    «Зважаючи на те, що крім України радник Держдепу відвідає Польщу – очевидно значну увагу буде приділено питанню «Північного потоку-2», – наголосив Валерій Чалий.

    Як відомо, найближчим часом США та Німеччина оголосять про угоду щодо «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що після переговорів президента США Джо Байдена та німецької канцлерки Ангели Меркель щодо «Північного потоку-2» доля України, через яку здійснюється транзит газу, залишається невизначеною.

    Таку думку в коментарі «Главкому» висловив колишній посол США в Україні (1998-2000 рр.), а нині старший аналітик Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету Стівен Пайфер.

    Читайте також:
    Теги: Польща США політика Україна Валерій Чалий Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Радник глави Держдепу США вирушить в Україну через «Північний потік-2»