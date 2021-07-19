Найближчим часом США та Німеччина оголосять про угоду щодо «Північного потоку-2»

Переговори нібито вже на фінальній стадії

Наразі тривають перемовини щодо газопроводу

Сполучені Штати Америки та Німеччина найближчими днями вирішать суперечку довкола російського газопроводу «Північний потік-2».

Наразі сторони ведуть перемовини щодо цього питання. Про це повідомляє Reuters.

Інформацію щодо американо-німецької угоди агентству Reuters надали знайомі з ситуацією джерела.

«Ми очікуємо, що це переговори завершаться найближчими днями», – сказав співрозмовник агентства, який побажав залишитися неназваним.

Інше джерело агентства зазначило, що сторони вже близькі до угоди, яка має запобігти відновленню скасованих наразі санкцій США проти оператора газопроводу – компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після переговорів президента США Джо Байдена та німецької канцлерки Ангели Меркель щодо «Північного потоку-2» доля України, через яку здійснюється транзит газу, залишається невизначеною.

Таку думку в коментарі «Главкому» висловив колишній посол США в Україні (1998-2000 рр.), а нині старший аналітик Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету Стівен Пайфер.

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