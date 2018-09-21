Держдеп повідомив, хто потрапив під нові санкції проти РФ (список)



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Санкційний список розділений на дві частини: установи, пов'язані з оборонним сектором уряду РФ та розвідувальний сектором Росії

Державний департамент США оприлюднив поіменний список санкцій, введених проти 33 російських фізичних і юридичних осіб урядом Сполучених Штатів відповідно до Акту протидії противникам Америки через санкції (CAATSA).

Перелік наведений у офіційній заяві речниці відомства Хізер Науерт.

Список розділений на дві частини. До першої входять три установи, пов'язані з оборонним сектором уряду РФ:

ПВК «Вагнер»;

ВАТ «Оборонлогістика»;

Авіаційний завод у Комсомольську-на-Амурі (КнААПО).

Друга частина списку є більш змістовною і пов'язана з розвідувальним сектором РФ. У ній нараховується 30 найменувань і прізвищ. Так, серед організацій у списку вказані:

Агентство інтернет-досліджень (відоме як «Фабрика тролів» у Санкт-Петербурзі);

ТОВ «Конкорд Менеджмент і Консалтінг»;

ТОВ «Конкорд Кейтерінг»).

До переліку фізичних осіб внесені:

Євген Пригожин (відомий як «повар» Путіна);

начальник ГРУ ГШ Росії Ігор Коробов;

заступник начальника ГРУ Сергій Гизунов

А також: Михайло Іванович Бистров;

Михайло Леонідович Бурчик;

Олександра Юріївна Крилова;

Ганна Владиславовича Богачева;

Сергій Павлович Полозов;

Марія Анатоліївна Бовда;

Роберт Сергійович Бовда;

Джейхун Насимі Оглі Асланов;

Вадим Володимирович Подкопаєв

Гліб Ігорович Васильченко;

Ірина Вікторівна Каверзіна;

Володимир Вєнков;

Віктор Борисович Нетківко;

Борис Олексійович Антонов;

Дмитро Сергійович Бадін;

Іван Сергійович Єрмаков;

Олексій Вікторович Лукашев;

Сергій Олександрович Моргачев;

Микола Юрійович Козачек;

Павло В'ячеславович Єршов;

Артем Андрійович Малишев;

Олександр Володимирович Осадчук;

Олексій Олександрович Потьомкін;

Анатолій Сергійович Ковальов.

Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на посилення дотримання режиму санкцій проти Росії.

Під санкції потрапили 33 представники міноборони та розвідки РФ.

Раніше Трамп заявив, що США наразі не розглядає питання запровадження санкцій проти компаній, що будують газопровід «Північний потік-2», який пролягатиме дном Балтійського моря.

Також США запровадили нові санкції проти Китаю через військові угоди з РФ

Джерело: Укрінформ