Держдеп спростував призупинення США Договору з відкритого неба з РФ



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США віддані продовженню імплементації договору

Сполучені Штати не припиняють брати участь у Договорі з відкритого неба і планують виконувати угоду. Про це повідомила представник Держдепартаменту, повідомляє ТАСС.

«Навпаки, США зберігають прихильність продовженню імплементації договору, це демонструє дозвіл на комплексне оновлення наших літаків для використання в рамках Договору з відкритого неба», - заявили в Держдепі.

Чиновниця пояснила, що підписаний американським лідером Дональдом Трампом оборонний бюджет на 2019 рік вимагає від виконавчої влади звітувати про витрати за договором, а також виконувати «сертифікаційні вимоги«.

Вона додала, що схожі вимоги були й у попередніх законах із оборонних витрат.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в рамках нового оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки на 2019 рік, підписаного президентом Дональдом Трампом, заморожується виконання договору з відкритого неба.