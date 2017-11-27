Держдеп США покинула службовець, відповідальна за його реформування

Процес реформ тепер очолить заступник керівника апарату Рекса Тіллерсона

Службовець Державного департаменту Маліз Бімс, яка була відповідальна за спроби Рекса Тіллерсона провести реформування американського зовнішньополітичного відомства, залишила посаду. Цей факт Bloomberg підтвердили відразу декілька джерел. Бімс пропрацювала в питанні реформування Державного департаменту три місяці, однак вирішила в кінці кінців



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Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Процес реформ тепер очолить заступник керівника апарату Рекса Тіллерсона

Службовець Державного департаменту Маліз Бімс, яка була відповідальна за спроби Рекса Тіллерсона провести реформування американського зовнішньополітичного відомства, залишила посаду. Цей факт Bloomberg підтвердили відразу декілька джерел.

Бімс пропрацювала в питанні реформування Державного департаменту три місяці, однак вирішила в кінці кінців повернутися в Бостон.

Замість неї тепер відповідними питаннями займатиметься Крістін Сікконе, яка займає посаду заступника керівника апарату Рекса Тіллерсона.

Маліз Бімс була одним із найбільших призначень нинішнього державного секретаря. До цього вона працювала в Voya Financial Retirement Services і TIAA Institutional and Individual Client Services, де і здобула імідж спеціаліста з інституційних трансформацій.