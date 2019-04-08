Держдеп: Україна стала найбільшим провалом Путіна



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Найкращий спосіб перекреслити цілі Росії в Україні – «це спільно сприяти тому, щоб Україна йшла до економічного та політичного успіху»

Агресія Росії проти України стала найбільшим провалом політики Володимира Путіна.

Про це заявив в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крістофер Робінсон.

«Без імплементації Мінських домовленостей покращення відносин не буде. Україна стала найбільшим провалом Путіна. Якщо в його планах було перешкодити тому, щоб Україна вийшла на прозахідну орбіту, то своєю агресією проти Києва він добився зворотного – Київ взяв чіткий прозахідний курс, Україна прийняла рішення на користь Європи та проти Росії», - заявив американський дипломат, відповідаючи на питання, яку роль відіграє Україна у відносинах між США та Росією.

Він додав, що найкращий спосіб перекреслити цілі Росії в Україні – «це спільно сприяти тому, що Україна йшла до економічного та політичного успіху».

Представник Держдепартаменту США додав, що загалом на сьогодні список провалів Путіну «дуже довгий». Серед них, зокрема, й «невдала спроба путчу в Чорногорії, безрезультативна спроба підірвати переговори між Північною Македонією та Грецією».

На переконання Робінсона, президент РФ виступає «проти нашої системи, проти наших цінностей, проти європейської архітектури колективних систем співпраці».

Окремо в інтерв’ю американський дипломат прокоментував і будівництво Росією газопроводу «Північний потік-2», який, за його словами, збільшить залежність Європи від російських енергоресурсів та уповільнить перехід Європи на альтернативну енергетику.

«Збільшення залежності від Європи від російського постачання енергії не є хорошою ідеєю. Росія не є надійним партнером. Крім того, «Північний потік -2» уповільнить рух Європи в напрямку альтернативної енергії. Коротко кажучи: «Північний потік» – не в європейських інтересах, цей проект слід розглядати не через економічну призму, а з геополітичної перспективи», - переконаний Робінсон.

Джерело: Укрінформ