Порошенко очікує якнайшвидшого відновлення роботи «нормандського формату»



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Президент України Петро Порошенко Фото: Главком

Порошенко повідомив, що збирається в Берлін, щоб обговорити питання встановлення миру

Президент України Петро Порошенко заявляє, що переговори в рамках «нормандського формату» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) будуть відновлені найближчим часом.

Про це глава держави казав в ефірі телеканалу «Україна».

«Зараз ми їдемо до Берліна. Сьогодні є заява наших партнерів про те, що терміново буде відновлена діяльність «нормандського формату». Нам є що робити. Ми точно знаємо куди, коли і як рухатися», - сказав Порошенко.

Як відомо, Німеччина виступає за збереження «нормандського формату» у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель 12 квітня прийме в Берліні Петра Порошенка.

Як відомо, перша зустріч голів держав та урядів Росії, Німеччини, Франції та України в, так званому, «нормандському форматі» відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, що й дало назву формату зустрічі.

Згодом стали проводитися й зустрічі на рівні міністрів закордонних справ цих країн, де так само головною темою переговорів були пошуки політичного врегулювання конфлікту в Україні.