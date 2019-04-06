Помпео: США не допустять, щоб Росія зберегла владу Мадуро у Венесуелі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Держсекретар США Майк Помпео

США хочуть, щоб венесуельський народ отримав демократію, яку він заслуговує

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив, що не допустить того, щоб Росія допомогла президенту Ніколасу Мадуро зберегти владу в Венесуелі.

Про це повідомляє Fox News.

«Тут мова йде про наше сусідство. Тут все буде зовсім інакше. Президент Трамп дав зрозуміти, що ми маємо важливий національний інтерес в тому, щоб венесуельський народ отримав демократію, яку він заслуговує», - заявив Помпео.

Він додав, щоб завдяки підтримці США, Венесуела знову стане багатою країною.

При цьому глава Держдепу зауважив, що не коментуватиме варіанти, які використовуватимуть США в питанні Венесуели.

«Президент дав чітко зрозуміти, що росіяни повинні забратися звідти, і президент також ясно наголосив, що Мадуро теж має піти», - резюмував держсекретар США.

Нагадаємо, раніше у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Натомість декілька днів тому стало відомо, що до Венесуели можуть ще прибути військові з Росії.