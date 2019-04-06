Помпео: США не допустять, щоб Росія зберегла владу Мадуро у Венесуелі
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США хочуть, щоб венесуельський народ отримав демократію, яку він заслуговує
Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив, що не допустить того, щоб Росія допомогла президенту Ніколасу Мадуро зберегти владу в Венесуелі.
Про це повідомляє Fox News.
«Тут мова йде про наше сусідство. Тут все буде зовсім інакше. Президент Трамп дав зрозуміти, що ми маємо важливий національний інтерес в тому, щоб венесуельський народ отримав демократію, яку він заслуговує», - заявив Помпео.
Він додав, щоб завдяки підтримці США, Венесуела знову стане багатою країною.
При цьому глава Держдепу зауважив, що не коментуватиме варіанти, які використовуватимуть США в питанні Венесуели.
«Президент дав чітко зрозуміти, що росіяни повинні забратися звідти, і президент також ясно наголосив, що Мадуро теж має піти», - резюмував держсекретар США.
Нагадаємо, раніше у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.
У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.
Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Натомість декілька днів тому стало відомо, що до Венесуели можуть ще прибути військові з Росії.