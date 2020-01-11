Держдеп відкинув вимоги Іраку щодо виведення американських військ



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Американські військові в Іраку

США «вірні захисту американців, іракців та партнерів по коаліції»

Сполучені Штати Америки не будуть обговорювати з Багдадом питання виведення своїх військ із Іраку, але готові розглянути питання зміцнення стратегічного партнерства між двома державами.

Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Морґан Ортаґус.

«Наша військова присутність в Іраку необхідна для подальшої боротьби проти «Ісламської держави» і, як сказав державний секретар (Майк Помпео — ред.), ми вірні захисту американців, іракців та наших партнерів по коаліції», — йдеться в повідомленні.

У заяві Ортаґус також зазначається, що американська делегація в Іраку, яку попрохав надіслати в телефонній розмові з Помпео іракський прем’єр Адель Абдель-Магді, «займатиметься обговоренням способів зміцнення нашого (США й Іраку — ред.) стратегічного партнерства —обговорення не виведення військ, а правильного й належного представлення наших сил на Близькому Сході».

США додають, що з владою Іраку потрібно вести діалог із питань не лише безпеки, а й фінансового, економічного та дипломатичного партнерства. «Ми хочемо бути другом і партнером для суверенного, квітучого й стабільного Іраку», — йдеться в заяві речниці Держдепу.

Раніше The Washington Post повідомляв, що прем'єрміністр Іраку Адель Абдель-Магді у телефонній розмові з держсекретарем США Майком Помпео попросив його направити делегацію до Багдада для визначення механізму виведення американських військ із країни.

Нагадаємо, 5 січня парламент Іраку підтримав резолюцію з вимогою до місцевого уряду вивести американські війська з території країни.