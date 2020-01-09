ЄС не має наміру відкликати делегацію з Іраку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євросоюз продовжує уважно слідкувати за розвитком ситуації в Іраку

Наразі європейські дипломати та інші працівники ЄС на Близькому Сході перебувають у безпеці

У контексті напруги, що виникла навколо Іраку та Ірану, безпека всіх європейців, які зараз перебувають на Близькому Сході, залишається головним пріоритетом ЄС.

Про це у середу під час брифінгу заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант, повідомляє «Укрінформ».

«Очевидно, що безпека європейських громадян, які зараз знаходяться на Близькому Сході, зокрема, поблизу напруги, що виникла навколо Ірану та Іраку, є для нас головним пріоритетом. У всіх контактах з консульськими органами країн-членів це перше питанням, яке ми постійно порушуємо, і це частина політики, як проводить високий представник ЄС», - зауважила Спінант.

Речник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано уточнив, що наразі європейські дипломати та інші працівники ЄС у цьому регіоні перебувають у безпеці.

«Я можу запевнити вас, що всі вони зараз перебувають у безпеці. Зараз не існує жодних пропозицій щодо евакуації. Ми, зрозуміло, продовжуємо уважно слідкувати за розвитком ситуації», - зауважив Стано.

Водночас він підкреслив, що Європейський Союз рішуче налаштований продовжувати виконання власних зобов’язань щодо Іраку.

«Ми маємо делегацію ЄС і Цивільну місію в Іраку і не маємо наміру виходити звідти. Ми налаштовані на продовження нашого залучення, особливо в тих сферах, які дозволяють надавати допомогу населенню Іраку», - додав Стано.

Зазначимо, що у середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.

Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.

Фактично, єдиною відповіддю на удари Ірану стануть анонсовані Трампом жорсткі економічні санкції, які триватимуть доти, поки Іран не змінить свою поведінку.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.