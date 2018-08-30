Держдеп відреагував на заяву Чалого щодо закупівлі систем протиповітряної оборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державний департамент США

У США заявили, що коментують потенційні угоди щодо продажу зброї

Державний департамент США прокоментував заяви посла України у США Валерія Чалого щодо зацікавленості офіційного Києва у придбанні американських систем протиповітряної оборони (ППО).

«У відповідності до офіційної політики Державного департаменту, ми не коментуємо потенційні угоди щодо продажу, або передачі зброї та угоди, які перебувають на стадії узгодження - до того, як щодо них буде офіційно поінформовано Конгрес США», - відповіли «Голосу Америки» у Держдепі.

Напередодні Чалий в ефірі «Радіо НВ» відзначив, що Україна подала запит до США щодо закупівель систем протиповітряної оборони вартістю 750 мільйонів доларів за одну одиницю. Він зазначив, що Україна планує за необхідності купити щонайменше три такі комплекси для української армії.

Згодом він заявив, що ЗМІ неправильно інтерпретували його слова.