Держприкордонслужба: Порошенко під час поїздки на Мальдіви перетинав кордон законно

Ніяких порушень чи пільг у проходженні прикордонно-митного контролю у Порошенка не було, запевняють прикодонники

Президент України Петро Порошенко під час поїздки на Мальдіви на початку 2018 року перетинав кордон законно. Про це «Уніан» повідомили у Державній прикордонній службі України. «Про перетин кордону третіми особами ми не розголошуємо, тому що законодавство нам це забороняє. Але у зв’язку зі спекуляціями і запитами



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Петро Порошенко

Ніяких порушень чи пільг у проходженні прикордонно-митного контролю у Порошенка не було, запевняють прикодонники

Президент України Петро Порошенко під час поїздки на Мальдіви на початку 2018 року перетинав кордон законно.

Про це «Уніан» повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Про перетин кордону третіми особами ми не розголошуємо, тому що законодавство нам це забороняє. Але у зв’язку зі спекуляціями і запитами журналістів з цього приводу, то те, що я можу повідомити – всі перетини кордону відбувалися у суворій відповідності із законодавством, ніяких порушень чи пільг у проходженні прикордонно-митного контролю не було», - заявив співрозмовник агентства.

Крім того, у Держприкордонслужбі зауважили, що президент перетинав кордон з власним паспортом під своїм іменем.

«Це був паспорт громадянина України з таким прізвищем», - заявили у відомстві, відповідаючи на уточнююче питання, чи глава держави використовував власний паспорт при перетині кордону, чи документи оперативного прикриття.

За коментарем щодо способу проходження паспортного контролю Петром Порошенком під час поїздки на Мальдіви видання звернулося й до Адміністрації президента України.

Прес-секретар глави держави Святослав Цеголко залишив це питання без відповіді.

Раніше у прес-службі глави держави повідомляли, що Порошенко 2018 рік зустрічав удома, кілька днів провів в Івано-Франківській області та відвідав з приватною поїздкою Мальдіви.

Водночас журналісти проекту «Схеми» провели розслідування і з’ясували, що Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. Він летів на приватному літаку разом із сімома пасажирами. Журналісти припускали, що вказані особи не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами. За підрахунками «Схем», президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.