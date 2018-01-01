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    Прикарпаття та Мальдіви: Порошенко розповів, де провів свята

    Порошенко здійснив приватну поїздку на Мальдіви
    Президент України Петро Порошенко зустрів 2018 рік вдома, декілька днів був в Івано-Франківській області та відвідав Мальдіви із приватною поїздкою. Про це повідомила прес-служба президента у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна». «Інформуємо, що новий, 2018 рік президент зустрічав удома в родинному колі. Кілька днів він провів
    • Вчора, 22:46
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    Порошенко здійснив приватну поїздку на Мальдіви

    Президент України Петро Порошенко зустрів 2018 рік вдома, декілька днів був в Івано-Франківській області та відвідав Мальдіви із приватною поїздкою.

    Про це повідомила прес-служба президента у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна».

    «Інформуємо, що новий, 2018 рік президент зустрічав удома в родинному колі. Кілька днів він провів у державній резиденції Гута на Івано-Франківщині», - йдеться у повідомленні.

    У прес-службі підтвердили, що президент здійснив приватну поїздку на Мальдіви і зазначили, що він поїхав «з метою короткого відпочинку».

    «Цю поїздку він сплатив сам із власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації», - інформують у прес-службі.

    «Рішення про те, що інформацію про ці поїздки буде оприлюднено постфактум, було прийнято заздалегідь, виходячи з міркувань безпеки», - зазначили у відомстві.

    Петро Порошенко свята
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