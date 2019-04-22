Держприкордонслужба прокоментувала спроби Саакашвілі приїхати в Україну



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Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року

Державна прикордонна служба України діє виключно на підставі законодавства України та у межах наданих законом повноважень, заявили в МВС України

Державна прикордонна служба України повідомила, що Міхеіл Саакашвілі, який заявляє про можливий приїзд до України, не має підстав для законного в’їзду в Україну.

Зазначається, що Саакашвілі у вересні 2017 року незаконно перетнув державний кордон з Польщі в Україну, що підтверджується рішеннями місцевого та апеляційного судів. «В зв’язку з вчиненим правопорушенням відносно цієї особи існує обмеження у в’їзді в Україну терміном до 2021 року», - говориться у повідомленні.

В Департаменті комунікації МВС України наголосили, що Державна прикордонна служба України діє виключно на підставі законодавства України та у межах наданих законом повноважень.

Раніше повідомлялося, що екс-президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі заявив, що вже подав клопотання про зняття з нього заборони на в’їзд до України.

Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.