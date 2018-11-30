За тиждень в Україну не пустили 144 росіян



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Кількість громадян Росії, яких не пустили в Україну з рейсів з Мінська, зросла до 144 осіб

Протягом доби в різних аеропортах України було відмовлено у в'їзді 50 росіянам

З початку поточного тижня в Україну не пустили з рейсів з Мінська 144 громадян Росії. Про це повідомив офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський, передає російський «Интерфакс» в п'ятницю, 30 листопада.

«За добу в різних аеропортах України було відмовлено у в'їзді 50 росіянам, які прямували з Республіки Білорусь. Таким чином, з початку тижня літаками різних авіаперевізників, в тому числі іноземних, до Мінська повернулося 144 непропущених громадян РФ», - сказав Бичковський.



У наземних пунктах пропуску (автомобільний і залізничний транспорт) фактів групових повернень громадян Росії в Білорусь як і раніше не фіксується, додав він.



Водночас українська сторона поки не поінформувала Мінськ про рішення закрити в'їзд російським чоловікам у віці від 16 до 60 років. Якщо таке рішення буде прийнято, ЦПК рекомендуватиме громадянам, які подорожують через Білорусь в Україну, враховувати дану ситуацію, додав Бичковський.

Напередодні в Держприкордонслужбі повідомили, що відтепер адміністративний кордон з Кримом можуть перетнути тільки громадяни України.

Перед цим Порошенко заявив, що для росіян будуть введені обмежені на зняття депозитів і операції з обміну валют.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.