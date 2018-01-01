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    Держприкордонслужба завершила створення системи біометричного контролю

    Всього було модернізовано 157 міжнародних і міждержавних пунктів пропуску
    Держприкордонслужба завершила створення системи біометричного контролю. Відповідне обладнання було встановлено на наземних пунктах пропуску на кордонах з країнами-учасницями Європейського союзу, а також в аеропортах. Про це заявив глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, повідомляє прес-служба ДПСУ. Зазначається, що всього було
    • Вчора, 23:59
    • Розсилка
    <span>Біометрничний контроль на українському кордоні</span>
    Біометрничний контроль на українському кордоні

    Всього було модернізовано 157 міжнародних і міждержавних пунктів пропуску

    Держприкордонслужба завершила створення системи біометричного контролю. Відповідне обладнання було встановлено на наземних пунктах пропуску на кордонах з країнами-учасницями Європейського союзу, а також в аеропортах.

    Про це заявив глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, повідомляє прес-служба ДПСУ.

    Зазначається, що всього було модернізовано 157 міжнародних і міждержавних пунктів пропуску.

    Також Цигикал зазначив, що з моменту лібералізації візового режиму з ЄС 11 червня 2017 року можливістю без візи перетнути європейські кордони скористалося 419 тисяч українських громадян. Це 3% від усієї кількості українців, які виїжджали за цей період за кордон, і 12% від тих, хто використовував біометричні паспорти.

    «При цьому масових непропусків суміжною стороною, як на початку прогнозували деякі експерти, не відзначається, а кількість відмов залишається незначною. Тільки 0,2% від загальної кількості таких мандрівників (10 тис.). Загалом за попередніми підрахунками у в’їзді в країни ЄС відмовлено понад 60 особам», – додав глава ДПСУ. 

    ЄС Держприкордонслужба візи
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