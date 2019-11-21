Держсекретар США Помпео хоче піти з посади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Помпео планує балотуватися в Сенат у 2020 році від штату Канзасу

Державний секретар США Майк Помпео планує піти у відставку для участі у виборах до Сенату від штату Канзас на виборах у 2020 році.

Про це повідомляє видання Time із посиланням на три джерела в Республіканській партії.

Раніше Помпео планував залишитися на посаді державного секретаря до весни 2020 року. Зазначається, що останні події у справі імпічменту Дональда Трампа погіршили його стосунки з президентом США. Начебто Помпео недостатньо захищає Трампа у справі щодо імпічменту та не контролює своїх працівників у Держдепі, які свідчили проти президента США.

Працівники Державного департаменту відмовилися публічно коментувати можливу відставку їхнього керівника. Джерело, близьке до Помпео, запевнило, що він реалізує зовнішню політику США, якою її визначає Трамп. «Будь-хто, хто говорить інше, помиляється», — цитує джерело видання.

Джерела журналу стверджують, що Помпео розповів їм про плани балотуватися в Сенат у 2020 році від штату Канзасу.

Стаття вийшла до того, як Гордон Сондланд, посол США в ЄС, заявив, що Помпео знав про вимоги Трампа про те, щоб Україна розпочала розслідування про начебто втручання у вибори в США 2016 року на користь Демократичної партії та компанії Burisma, де певний час працював син Джо Байдена — одного з головних конкурентів Трампа на прийдешніх виборах 2020 року.

На слуханнях у Конгресі у справі імпічменту Трампа посол сказав, що державний секретар був включений у розсилку електронних повідомлень, де обговорювалися згадані розслідування й необхідність для України зробити публічну заяву із зобов’язаннями їх провести. Це було умовою для організації спершу дзвінка, а згодом — зустрічі президентів України та США в Білому домі.