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    Держсекретар США назвав стосунки Сполучених Штатів з Росією поганими

    За відсутності мирного врегулювання ситуації в Україні повернення до нормальних відносин з Москвою не буде, - Тіллерсон
    Сьогодні у США погані відносини з Росією, написав у своїй статті для The New York Times Держсекретар США Рекс Тіллерсон. «Що стосується Росії, то у нас немає ілюзій щодо того режиму, з яким ми маємо справу. Сьогодні у США погані відносини з Росією, яка посилюється та яка за останнє десятиліття здійснила вторгнення на територію сусідніх
    • Сьогодні, 11:50
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    Рекс Тіллерсон
    Рекс Тіллерсон

    За відсутності мирного врегулювання ситуації в Україні повернення до нормальних відносин з Москвою не буде, - Тіллерсон

    Сьогодні у США погані відносини з Росією, написав у своїй статті для The New York Times Держсекретар США Рекс Тіллерсон.

    «Що стосується Росії, то у нас немає ілюзій щодо того режиму, з яким ми маємо справу. Сьогодні у США погані відносини з Росією, яка посилюється та яка за останнє десятиліття здійснила вторгнення на територію сусідніх країн: Грузії і України, і яка підриває суверенітет західних держав, втручаючись в наші вибори», - зазначив він.

    Тіллерсон також вказав, що призначення колишнього американського представника в НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні є відображенням прагнення США відновити суверенітет і територіальну цілісність країни.

    «За відсутності мирного врегулювання ситуації на Україні, яке має розпочатися з виконання Росією Мінських угод, повернення до нормальних відносин з Москвою не буде», - підкреслив Держсекретар.

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