В Україні рекордно подешевшали огірки

Ціни не тепличні огірки в Україні досягли свого пікового значення в нинішньому сезоні

З минулої п’ятниці гуртові ціни на огірок нинішнього обороту як із стаціонарних, так і з плівкових теплиць почали стрімко знижуватися. Про це пише agronews.ua.

Зазначається, що, станом на 5 травня поточного року, оптові ціни на короткі огірки в Україні практично порівнялися з торішніми показниками і становлять $0,65 за кг.

«Рік тому, станом на кінець квітня 2020 р., ціни на огірки в Україні вже опустилися нижче $0,5 за кг, а в нинішньому сезоні, на ті ж дати, цінники практично досягли позначки в $2,00 за кг. Але утримати цінники на рівні $1,95 за кг, продавцям вдалося зовсім на короткий час, так як пропозиція продукції на ринку почала стрімко збільшуватися», – зауважили аналітики.

Експерти зазначають, що в середині минулого тижня, продавці, продовжуючи підвищувати відпускні ціни на огірки, вели реалізацію наявних партій продукції, в середньому по $1,84 за кг, а до четверга, додавши 5-7% до вище озвученої вартості, ціни не тепличні огірки в Україні досягли свого пікового значення в нинішньому сезоні.

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

«Незалежно від ситуації на світовому ринку з ціною пшениці хліб в Україні дорожчає щомісяця на 1-1,5%. І якщо на даний момент в Україні загальна інфляція 7,5%, то за рік хліб в Україні подорожчав на 12,5% », – повідомив економіст.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.