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    Десятки тисяч японців протестували проти військової бази США

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    Протест у Японії - Десятки тисяч японців протестували проти військової бази США
    Протест у Японії

    На острові Окінава розташована військово-повітряна база корпусу морської піхоти США під назвою «Футенма»

    У японському місті Наха вийшли на протест близько 70 тисяч людей.

    Вони виступили проти планів уряду перенести японську військову базу та вимагали виводу американських військових з території префектури.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

    На острові Окінава розташована військово-повітряна база корпусу морської піхоти США під назвою «Футенма». Місцеві скаржаться на шум від військового аеродрому, а також бажають більшої безпеки в регіоні, тож вимагають усунути базу.

    Утім, центральний уряд Японії вважає, що «єдиним рішенням» для цієї ситуації є перенесення бази в інший район.

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