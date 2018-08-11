Десятки тисяч японців протестували проти військової бази США
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Протест у Японії
На острові Окінава розташована військово-повітряна база корпусу морської піхоти США під назвою «Футенма»
У японському місті Наха вийшли на протест близько 70 тисяч людей.
Вони виступили проти планів уряду перенести японську військову базу та вимагали виводу американських військових з території префектури.
Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.
На острові Окінава розташована військово-повітряна база корпусу морської піхоти США під назвою «Футенма». Місцеві скаржаться на шум від військового аеродрому, а також бажають більшої безпеки в регіоні, тож вимагають усунути базу.
Утім, центральний уряд Японії вважає, що «єдиним рішенням» для цієї ситуації є перенесення бази в інший район.